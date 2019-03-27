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Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу из-за переутомления
По инф. rosbalt.ru   
27 Марта 2019 г.
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Народный артист России, создатель фильмов «АССА» и «Черная роза — эмблема печати, красная роза — эмблема любви» режиссер Сергей Соловьев был госпитализирован. По информации СМИ, причиной госпитализации стало переутомление.

Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу из-за переутомления

Известно, что в последнее время у режиссера было много перелетов. Это было связано с показами его фильмов, и в итоге все это привело к переутомлению. По утверждению врачей, угрозы жизни Соловьева нет, но в настоящее время он находится в больнице.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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По инф. rosbalt.ru

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