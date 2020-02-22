Разогретая в микроволновке еда может быть опасна

Не всякая еда, разогретая в микроволновой печи, безвредна, а ягоды при разморозке в ней теряют больше половины всего витамина C. (А вы знали об этом, дорогие читатели? - прим. МГ.)

Врачи категорически выступают против подогрева с помощью микроволн курицы, говядины, грибов, картошки, капусты брокколи, яиц, йогуртов и зелени.

Так, куриное мясо и грибы вызовут расстройство желудка, так как в печи изменится их белковая структура. В говядине образуются канцерогены, а в яйцах — токсины, сказано в предупреждении. Картофель лучше подогревать даже не на плите, а в духовке, чтобы крахмал в его составе не распался и не вызвал отложение жиров.

Отравиться можно и отправленной в микроволновку зеленью: если зеленый лук, шпинат, укроп или петрушку нагреть, они потеряют все питательные вещества и накопят вредные.

Наконец, бифидобактерии, содержащиеся в простокваше, кефире, ряженке и йогуртах, погибнут, а сами напитки свернутся.

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По инф. rosbalt.ru

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