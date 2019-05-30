Путин утвердил разрешение посещать родственников в реанимации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о допуске родных и близких к пациентам реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, медицинские учреждения будут обязаны предоставлять родственникам и другим членам семьи, а также законным представителям пациента возможность посещения в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

Теперь Минздрав РФ должен утвердить общие требования к порядку посещения больных, получающих помощь в медицинской организации в стационарных условиях.

Раньше посещение больных в реанимации никак не регламентировалось, общий порядок посещения установлен не был, и медицинские организации принимали решения о посещении таких пациентов на свое усмотрение в каждом конкретном случае.

По инф. rosbalt.ru

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