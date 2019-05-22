Если вы попадете в реанимацию, родня сможет навещать вас. Закон почти готов

Госдума приняла в третьем чтении закон о допуске родственников пациентов в отделения реанимации. Дело хорошее, конечно. Но закон, пока, прошел только через Госдуму (предстоит рассмотрение в Совфеде и подписание президентом). Впрочем, там неожиданностей не будет - наверняка, все согласовано. И в этом случае наша "управляемая демократия" сработает во благо людям.

Законом предусматривается возможность посещения родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента навещать его в реанимации. Конкретные правила и условия такого посещения позднее будут прописаны в приказе Минздрава, пояснили в Госдуме.

По словам депутатов, уже сейчас более 95% отделений реанимаций разрешают и регламентирует процесс посещения пациентов. Однако не все медики разделяют идею допуска родственников в реанимацию, особенно если речь идет, например, о посещении больных, страдающих инфекционными заболеваниями.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ