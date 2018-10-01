Признание Валдиса Пельша: до сих пор стыдно за обманы телезрителей

Телеведущий Валдис Пельш признался, что ему до сих пор стыдно за то, что обманывал зрителей. Вспоминая о съемках некогда очень популярной программы «Розыгрыш» и рассказал, что зачастую звездные гости были в курсе, что они снимаются в шоу.

В свое время «Розыгрыш», появившись на отечественном ТВ, стал настоящим прорывом, хотя и был некой калькой зарубежных программ. Шутить над звездами, ставить их в неудобные и сложные ситуации было тогда не принято, и очень не многих удавалось «развести». А вот то, что звезды с честью выходили из нелепых ситуаций, не всегда было засоугой самых знаменитостей. «В «Розыгрыше» были события, за которые мне стыдно, хотя я не имею никакого отношения к авторской задумке. Потому что у нас было несколько ситуаций, когда «сливали» звездам розыгрыш, и они просто не приезжали, а съемки — это дорогое развлечение», — рассказал Пельш в программе «Честное слово».

Чтобы избежать очередных «утечек», редакторы программы решили не посвящать ведущих- Татьяну Арно и Валдиса в детали розыгрыша, а иногда и просто договаривались со звездами. Были попытки разыграть и самого Пельша, но он успешно манипулировал авторами программы, играя на их жадности. «Я не мог запретить продюсерам разыгрывать меня, но я объяснил, что я знаю технологию и рабочие моменты «Розыгрыша», поэтому у них все может пойти насмарку. «Я просто встану, расхохочусь и уйду», – рассказал Пельш о том, как боролся с собственными коллегами.

Несмотря на все сложности, возникающие в работе над юмористическим проектом, Валдис пельш до сих пор считает «Розыгрыш» по-настоящему бесценным опытомю, и всегда с ностальгией вспоминает самые яркие моменты съемок. А их за время сущестования программы, было немало.

По инф. argumenti.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ