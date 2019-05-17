Предложено учредить День географа в России

18 августа в России может стать Днем географа. Это следует из текста поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству РФ... в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа установить профессиональный праздник — День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день основания Русского географического общества, а также представить проект указа президента РФ об установлении почетного звания «Заслуженный географ Российской Федерации», — говорится в тексте.

Срок выполнения поручений — 1 декабря.

По инф. rosbalt.ru

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