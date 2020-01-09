Праздники закончились — начинаем питаться правильно!

Специалисты Всемирной организации здравоохранения напомнили о необходимости здорового питания для укрепления иммунитета и продления жизни. В список рекомендаций вошли разнообразие пищи, уменьшение количества соли, сокращение некоторых жиров, ограничения сахара и алкоголя.

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В частности, разнообразить свой стол нужно для получения всех питательных веществ, которые нужны организму. Специалисты предлагают добавлять к базовым продуктам питания свежие фрукты и овощи, бобовые культуры и продукты животного происхождения, отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, богатым клетчаткой, нежирному мясу, паровым или отварным блюдам и избегать перекусов продуктами с высоким содержанием сахара, жиров или соли.

Избыток соли входит в число основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Специалисты напоминают, что употребление соли в мире вдвое превышает рекомендуемый ВОЗ ежедневный лимит в 5 грамм на человека (примерно одна чайная ложка). Как отмечается, при выборе пищи нужно помнить, что соль присутствует в пищевых продуктах, подвергшихся технологической обработке.

В отношении жиров эксперты советуют отказаться от сливочного масла, сала и топленого масла в пользу растительных масел, выбирать белое мясо вместо красного и избегать любых продуктов, в состав которых входят промышленно произведенные трансжиры, в частности, фастфуда и полуфабрикатов.

Также специалисты в очередной раз напоминают о необходимости снизить потребление сахара — в первую очередь, сладостей и сахаросодержащих напитков — и отказаться от употребления алкоголя.

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По инф. rosbalt.ru

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