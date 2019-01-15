Поиски женского счастья: странички из жизни Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

Зачастую жизненные сценарии в семье передаются по наследству. Особенно если речь идет о ближайших родственниках – матери и дочери. Алла Пугачева и Кристина Орбакайте – обе натуры творческие, талантливые, артистичные, свободолюбивые. У обеих личная жизнь была бурной. И все же Кристина шла своим путем. К матери прислушивалась, но в выборе мужчин руководствовалась прежде всего своими предпочтениями.

Примадонна нашей эстрады – женщина очень властная, волевая, слишком сильная и самодостаточная. Такой, разумеется, очень непросто найти мужчину, который ей бы соответствовал.

«Просто увидела его и победила»

Алла Пугачева первый раз выскочила замуж в 20 лет. Она только окончила дирижерско-хоровое отделение музучилища имени Ипполитова-Иванова. А ее избранник Миколас Орбакас был студентом третьего курса эстрадно-циркового училища. В марте 1969 года они познакомились, а уже в октябре отправились в загс. «Просто увидела его, победила, влюбилась и вышла замуж», – вспоминала Алла Борисовна.

Алла Пугачева с Кристиной

А спустя два года у пары родилась дочь Кристина. Однако этот брак оказался недолгим – продлился всего четыре года. «Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от пут взаимных обязательств. Я буквально резала по живому, переживала и за ребенка, и за мужа», – рассказывала Пугачева.

Певица с первым мужем Миколасом Орбакасом и их дочкой Кристиной

Практически фиктивный брак со Стефановичем

Второй муж Александр Стефанович утверждает, что Примадонна именно ему обязана своим успехом. Он, дескать, создал ее сценический образ. «Это утверждение довольно странное, – считает Алла Борисовна. – К моменту нашего знакомства я была довольно популярной певицей, и картина «Женщина, которая поет» уже прошла по экранам». Свой второй брак с ленинградским режиссером Стефановичем артистка называет «практически фиктивным» – ему нужна была прописка в Москве, и благодаря женитьбе на Пугачевой он ее получил. «Очень практичным человеком оказался, – рассказывала певица. – Хотя мы вроде как жили весело, вели богемный образ жизни. А потом я заметила, что он считает себя потрясающим плейбоем, девочки на стороне у него появились». Пугачева измены терпеть не стала и подала на развод.

Со вторым супругом Александром Стефановичем

Третий муж Болдин гулял направо и налево

Союз Примадонны с ее концертным директором Евгением Болдиным продлился в общей сложности тринадцать лет. Хотя тот, как и Стефанович, тоже гулял направо и налево и особенно это не скрывал. Да и самой Пугачевой в тот период приписывали романы то с Сергеем Челобановым, то с Владимиром Кузьминым. «Женька хороший парень, и работали мы вместе удачно. У нас были больше партнерские отношения, чем сексуальные, и их официальное оформление стало лишь формальностью», – откровенничала в свое время Алла Борисовна. И тем не менее признавалась, что сильно переживала из-за развода с Болдиным. Поэтому, как в омут с головой, бросилась в новый брак. Давний и преданный поклонник Филипп Киркоров долго и упорно добивался расположения Пугачевой, много раз звал ее замуж. И она наконец сдалась и даже обвенчалась с Киркоровым. «Буквально на второй день после свадьбы я поняла, что совершила ужасную ошибку, этот человек мне не подходит, – рассказывала Алла Борисовна в одном интервью «7Д». – И при этом официально продержалась с ним десять лет, а неофициально уже через год мы вместе не жили».

С Киркоровым Пугачева венчалась

«С Максимом мы – словно пазлы сошлись»

23 декабря 2011 года Пугачева в пятый раз вышла замуж – за Максима Галкина, который моложе ее на 27 лет. До этого десять лет пару связывали близкие отношения. «Первый раз в жизни мне не приходится человеку ни в чем помогать, – говорила Пугачева. – И так все у нас спокойно, и мирно, и весело, и проблем никаких нет. Мне с Максимом комфортно, словно пазлы сошлись». В 2013 году они стали родителями близнецов Гарри и Лизы.

Пятый муж Максим Галкин моложе артистки на 27 лет

В отличие от своей мамы, Кристина Орбакайте официально свои отношения оформила лишь один раз. В ее жизни было трое мужчин, и каждому она родила ребенка.

С Владимиром Пресняковым-младшим она прожила девять лет в гражданском браке. Когда Кристина познакомилась с Володей, она еще в школе училась, ей было всего 16 лет. «Мне очень хотелось замуж, и мы с Володей не раз поднимали эту тему, но предложения как такового я от него не дождалась. Актерская жизнь, суета, гастроли, все некогда было», – вспоминала Орбакайте. Двум творческим личностям в семье трудно ужиться. Кристине хотелось работать, реализоваться на сцене, а Пресняков нуждался в заботливой жене, которая встречала бы его дома, кормила, ухаживала, как за ребенком. Их сыну Никите было четыре года, когда его родители расстались.

В Преснякова Кристина влюбилась еще школьницей

Байсаров был ревнив, а Кристина – девушка свободолюбивая

С отцом своего второго сына Дени, бизнесменом Русланом Байсаровым, Орбакайте тоже до загса не дошла. «В стране тогда сложилась не очень стабильная политическая ситуация, не до свадеб было. И прожили мы с Русланом после рождения Дени не так много», – объясняла артистка. Байсаров был ужасно ревнив, контролировал Кристину на каждом шагу. Она с этим мириться не стала: Кристина – девушка свободолюбивая, не в ее характере под кого-то подстраиваться, подчиняться...

С Михаилом Земцовым Орбакайте познакомилась в Майами, на дне рождения Игоря Николаева. «С Мишей все произошло стремительно: любовь с первого взгляда, предложение. До этого мне никто не делал предложения! Я удивилась и согласилась», – рассказывала Кристина.

Брак с Михаилом Земцовым длится уже 13 лет

Пара вместе уже 13 лет. У супругов подрастает дочь – 6-летняя Клава. «С Мишей мне очень повезло, он моя самая надежная опора, в разных жизненных ситуациях всегда готов помочь, поддержать», – говорит Орбакайте.

Фото: Лиза Пушкина, Михаил Сердюков, Ирина Багирова, архив редакции

По инф. sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ