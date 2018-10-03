Подросток психует? Быть может, это просто недосып?

Рискованное поведение подростков может быть связано с недостатком сна. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медшколы, материал опубликован на сайте JAMA Pediatrics.

Ученые собрали данные 14-18-летних школьников с 2007 по 2015 год, и выяснили, что почти 70% подростков регулярно не высыпались. И именно эта категория школьников оказалась наиболее склонна к потреблению наркотических веществ, алкоголя, курению, незащищенному сексу и опасному вождению.

По словам экспертов, недостаток сна также ведет к снижению внимательности, упадку настроения и чувству одиночества, а регулярный недосып может привести к тяжелым заболеваниям вроде болезни Альцгеймера.

По инф. rosbalt.ru

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