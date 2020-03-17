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Под Иркутском 16 лет спустя нашли убийцу 4-летней девочки
По инф. "Российской газеты"   
17 Марта 2020 г.
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В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Под Иркутском 16 лет спустя нашли убийцу 4-летней девочки

По данным ведомства, 24 июня 2004 года малолетняя девочка пропала с территории базы отдыха «Утулик». Тогда преступление не удалось раскрыть, однако позже в рамках изучения уголовных дел прошлых лет следователи нашли ключевых свидетелей. Их допрос вывел правоохранителей на 41-летнего местного жителя, который оказался причастен к исчезновению ребенка. Мужчину задержали и допросили.

Задержанный сознался в преступлении. Он рассказал следователям, что в день исчезновения он вместе с друзьями выпивал в поселке Утулик. После застолья он сел за руль, и они всей компанией поехали в район одноименной базы отдыха, где по пути встретили маленькую девочку. По его словам, она потерялась. Мужчина посадил ее в салон машины, они все вместе доехали до близлежащего леса. Компания осталась выпивать, а подозреваемый увел девочку в лес, где убил ее и закопал.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). По ходатайству следствия суд принял решение заключить подозреваемого под стражу.

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  • Под Иркутском 16 лет спустя нашли убийцу 4-летней девочки
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