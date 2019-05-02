Похоже, всерьез начинается "русско-украинская паспортная война"

Жители Донбасса, которые получат паспорт РФ, могут лишиться гражданства Украины. Об этом заявил заместитель министра по неподконтрольным Украине территориям Донецкой и Луганской областей Юрий Грымчак, его цитирует «5 канал».

Чиновник уточнил, что Конституция Украины предписывает украинцам иметь только одно гражданство, соответственно те, кто будут получать или уже получают гражданство РФ, потеряют гражданство Украины.

Напомним, ранее президент РФ подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса. В документе указывается, что решение было принято с целью «защиты прав и свобод человека». По словам Путина, у Москвы нет никакого желания создавать Киеву проблемы, однако ситуация с правами населения в Донбассе «переходит всякие границы».

Как известно, российская сторона неоднократно отрицала свое участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. И, как известно, в это "неучастие" никто не верит - прежде всего, в самой России. Наоборот, значительная часть населения (в т.ч. и многие из наших пожилых читателей) всячески одобряет поддержку Москвой непризнанных республик. Впрочем, тут, как говорится, "могут быть разные мнения" (наиболее прагматичные люди, например, склонны задаваться вопросом: а во сколько обходится их стране подобная "геополитика"?)...

Напомним, что накануне между Владимиром Путиным и новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским прошла заочная пикировка на тему привлекательности того или иного гражданства - вплоть до заявлений о раздаче тех или иных паспортов всем желающим. Но, как видим, вряд ли "мирная конкуренция паспортов" будет реализована: ведь речь идет о слишком серьезных для обоих государств материях (от пенсионного обеспечения до отношения к вопросу о гражданстве со стороны сопредельных и союзных государств).

По инф. rosbalt.ru

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