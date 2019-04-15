Переход ТВ на "цифру": плюс 20 регионов

С 15 апреля 20 российских регионов перешли на цифровое телевещание, напоминает РБК. Окончательный переход всей страны на «цифру» запланирован на начало июня 2019 года.

С сегодняшнего дня цифровое вещание начинает работать в Москве, Подмосковье, на Ставрополье, в ЯНАО, Мордовии, Чувашии, Калмыкии, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Сахалине, а также в Амурской, Кемеровской, Ивановской, Курганской, Костромской, Кировской, Липецкой, Тюменской и Новгородской областях.

В Москве, по оценкам экспертов, переход на «цифру» не создаст никаких проблем, поскольку значительная часть горожан к этому времени уже получала телесигнал по кабелю — оставались лишь несколько районов внутри МКАД, а также Троицкий и Новомосковский округа.

Первыми на цифровое вещание в начале февраля 2018 года перешли Чечня, Магаданская, Пензенская, Тульская, Ярославская, Ульяновская и Рязанская области.

Переход «Первого канала», «России 1», «Культуры», «России 24», «Карусели», НТВ, «Пятого канала», «Матч ТВ», «ТВ Центра» и ОТР оплачивается из бюджета, которому обойдется в 7,1 млрд рублей. Эти каналы будут по-прежнему доступны зрителям бесплатно.

Остальные бесплатные каналы — «Домашний», ТНТ, СТС, «Пятница», ТВ3, РЕН ТВ, «Мир», «Звезда», «Спас» и «Муз ТВ» — самостоятельно оплатят перевод на цифровое вещание, по 1,3 млрд рублей с каждого.

Polit.ru

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