"Пенсионная повышка" во втором чтении: как это делалось

Депутаты из «Единой России» внесли поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста и решили, что проблем больше нет. Напомним, вызвавший остро-негативную реакцию в обществе закон был принят вчера во втором, решающем чтении. В третьем, заключительном чтении его собираются одобрить уже сегодня, в четверг 27 сентября. Затем этот документ, как можно предположить, оперативно одобрят в Совфеде и отправят на подпись президенту.

В Госдуме законопроект согласились поддержать только депутаты от «Единой России». Причем в пользу его принятия заочно высказали 12 единороссов, шестеро из которых не пришли на заседание из-за болезни. Три другие думские фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» пообещали проголосовать против законопроекта. Но в итоге не обманули только коммунисты, а «эсеры» последовали их примеру лишь частично. В основном же депутаты из этой фракции решили уклониться от участия в голосовании, точно так же поступили в ЛДПР. Не осмелилась на этот раз нажать кнопку «против» и единоросс Наталья Поклонская, которая в прошлый раз оказалась единственным депутатом из «Единой России», проголосовавшим против принятия скандального законопроекта.

Пока депутаты обсуждали поправки в теплом зале, будущие пенсионеры протестовали против их принятия на улице, в плотном окружении «омоновцев». Выразить свое несогласие нетривиальным способом решила и пара депутатов из КПРФ, которые пришли на заседание в белых футболках с надписями «Стоп пенсия». А чтобы стать более заметными, депутаты уселись на подлокотники кресел, чем в итоге разозлили спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тот попросил их «не ломать мебель» и приходить на заседание в более подходящей одежде. «На зарплату депутата можно пиджак купить и галстук. У нас заработная плата много выше, чем у тех, кто нас избирал», — сделал замечание Володин.

Средняя зарплата у депутатов, как известно, доходит до 400 тыс. рублей и будущий закон о повышении пенсионного возраста на них хоть и распространяется, но серьезными потерями не грозит. Сам же Володин еще летом убеждал своих избирателей в неизбежности повышения пенсионного возраста. После доработки этого документа спикер заявил, что законопроект стал «намного лучше и социально ориентированным». «Он стал более справедливым и, конечно, лучше защищает права наших граждан», — расхваливал Володин, пожалуй, самый непопулярный шаг властей за последние годы.

О «смягчении» законопроекта ко второму чтению заявила и пришедшая на заседание Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова. А выступивший вслед за ней министр труда Максим Топилин благодарил депутатов за конструктивную работу.

Правда, взаимодействие депутатов и правительства при доработке проекта заключалась в том, что в таблице поправок, рекомендованных к принятию, в итоге (не считая президентских) оказались только те, которые удалось согласовать с кабинетом министров. Так что под нож пускали не только предложения думской оппозиции, но и многие инициативы единороссов. Так, например, профильный думский комитет по труду и соцполитике вначале одобрил поправку двух единороссов, предложивших распространить право досрочного выхода на пенсию на всех граждан, проживающих на Крайнем Севере, а не только на представителей малочисленных народов. Но уже через час ему пришлось переголосовать это решение. Сделать это пришлось, судя по всему, под давлением правительства, рассказал «эсер» Олег Шеин.

К законопроекту внесли более 300 поправок, но в итоге поддержали только президентские и от «Единой России», которая заранее обговорила суть своих предложений с правительством. Главной из этих поправок следует, пожалуй, считать снижение возраста выхода на пенсию для женщин с первоначальных 63 до 60 лет (сейчас в 55 лет). Мужчинам же прописали выходить на пенсию в 65 лет (сейчас в 60 лет). Суть остальных изменений сводится к сохранению льготного права выхода на пенсию за отдельными категориями граждан, гарантированной выплате пособия по безработице в 11280 рублей в течение года для безработных предпенсионеров и закреплению нового механизма индексации пенсии неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей в год в течение ближайших шести лет.

К слову, за эти поправки проголосовали все депутаты, независимо от их фракционной принадлежности, но тем самым они только хотели показать, что пока еще поддерживают президента. Между тем, представители думских оппозиционных фракций настаивали на отмене закона или введении моратория на его принятие до 2035 года. После того, как им отказали, оппозиционеры стали требовать сохранить нынешний возраст выхода на пенсию для врачей, учителей, работников села, членов семей космонавтов и даже жителей регионов «с низкой продолжительностью жизни».

Но Топилин был непреклонен и заявил, что без повышения пенсионного возраста не обойтись. «Время выбрано оптимально, потому что все иное приведет к большим проблемам», — настаивал министр.

Представители же думской оппозиции утверждали, что это не так и в стране есть деньги на выплату пенсии без принятия радикальных мер. «Страна буквально залита деньгами, но власть выбрала путь социальной катастрофы», — сказал «эсер» Шеин. Он подсчитал, что только в этом году государство получило два триллиона рублей из-за роста доходов от продажи нефти.

Депутат также убежден, что повышение пенсионного возраста обернется высоким ростом безработицы уже через несколько лет. «С 2011 года число рабочих мест в России сократилось на 4,7 млн, в прошлом году при росте экономики на 2% рабочих мест — минус 420 тысяч, а с января по июнь этого года — минус 216 тысяч... При этом демографическая яма, о которой говорят, будет полностью преодолена уже к 2023 году, потом начнется приток молодежи на рынок труда», — обрисовал будущее депутат.

Оппозиционеры, понимая, что не добьются от «Единой России» принятия своих предложений, решили затянуть обсуждение законопроекта. Для этого они вынесли на отдельное рассмотрение около семи десятков поправок, на обоснование каждой из которых потратили до трех минут. В итоге дискуссия по документу растянулась в Думе на четыре часа. При этом единороссы каждый раз уклонялись от участия в голосовании по поправкам представителей оппозиции, так что им просто не хватило необходимого для принятия новых норм количества голосов.

По инф. rosbalt.ru

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