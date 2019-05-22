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Парадоксальный факт: число заболеваний раком растет — потому что жизнь становится длиннее
По инф. polit.ru   
22 Мая 2019 г.
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Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академика РАН Андрей Каприн заявил, что в России выросли показатели заболеваемости от злокачественных новообразований.

Парадоксальный факт: число заболеваний раком растет — потому что жизнь становится длиннее

За минувшее десятилетие уровень заболеваемости вырос на 23,7%. Эксперт объяснил это ростом продолжительности жизни: «Заболеваемость — это демографический показатель, который мы не сможем регулировать. Это прежде всего постарение населения, и мы видим, что в Европе этот фактор имеет тенденцию к росту. Более того к 2030 году, по данным ВОЗ, рост будет от 18 до 20% в плане заболеваемости».

Вместе с тем Каприн подчеркнул, что рост смертности от онкологических заболеваний не наблюдается, однако главная задача — не только удержать показатель, но уменьшить его до 185 случаев на 100 тысяч человек до 2024 года.

Polit.ru

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