Парадоксальный факт: число заболеваний раком растет — потому что жизнь становится длиннее

Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академика РАН Андрей Каприн заявил, что в России выросли показатели заболеваемости от злокачественных новообразований.

За минувшее десятилетие уровень заболеваемости вырос на 23,7%. Эксперт объяснил это ростом продолжительности жизни: «Заболеваемость — это демографический показатель, который мы не сможем регулировать. Это прежде всего постарение населения, и мы видим, что в Европе этот фактор имеет тенденцию к росту. Более того к 2030 году, по данным ВОЗ, рост будет от 18 до 20% в плане заболеваемости».

Вместе с тем Каприн подчеркнул, что рост смертности от онкологических заболеваний не наблюдается, однако главная задача — не только удержать показатель, но уменьшить его до 185 случаев на 100 тысяч человек до 2024 года.

В апреле главный онколог России уже сообщал, что в стране на протяжении нескольких последних лет растет заболеваемость онкологией: число больных со злокачественными новообразованиями ежегодно увеличивается на 600 тысяч человек.

уже сообщал, что в стране на протяжении нескольких последних лет растет заболеваемость онкологией: число больных со злокачественными новообразованиями ежегодно увеличивается на 600 тысяч человек. Еще новости по теме борьбы с онкологическими заболеваниями.

Polit.ru

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