Память о Людмиле Зыкиной увековечена мемориальной доской на её доме

Торжественное открытие мемориальной доски на фасаде дома на Котельнической набережной в Москве, где жила народная артистка СССР Людмила Зыкина, прошло в день 90-летия певицы.

На торжественной церемонии выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, художественный руководитель музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, руководитель Хора им. Пятницкого Александра Пермякова, глава хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, а также многочисленные поклонники певицы.

На барельефе, размещенном на стене дома 1/15 на Котельнической набережной, Зыкина изображена на фоне пейзажа с рекой и церковью. Надпись гласит: «Великая русская певица Людмила Георгиевна Зыкина жила в этом доме с 1968 по 2009 год».

Авторы проекты мемориальной доски — скульптор Салават Щербаков и архитектор Игорь Воскресенский.

Певица Людмила Зыкина скончалась 1 июля 2009 года — вскоре после празднования своего 80-летия 10 июня. Она похоронена на Новодевичьем кладбище столицы.

По инф. rosbalt.ru

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