Ожирение в России: под ударом — женщины

Заведующая эндокринологическим отделением московской горбольницы № 52, профессор Татьяна Маркова назвала ситуацию с ожирением женщин в России катастрофой. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она сослалась на данные Росстата за 2017 год.

«Катастрофа в России. Каждая третья женщина у нас имеет ожирение, а каждая вторая — избыточный вес. При этом у нас есть гендерное различие. В России ожирение реже встречается среди мужчин. Его диагностируют примерно у 16-17%. Сахарный диабет у мужчин тоже реже бывает. Женщины — это вообще группа риска для ожирения, сахарного диабета. Тут еще и другая проблема, с каждым годом женщин с этими заболеваниями становится все больше и больше. То есть эпидемия по ожирению не останавливается», — сказала она.

Ранее заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина в интервью «Российской газете» говорила о том, что за последние восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза. Тогда она сообщала, что избыточная масса тела регистрируется у каждой четвертой жительницы РФ и у каждого седьмого жителя страны.

В то же время научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян заявил, что всплеск ожирения среди граждан РФ — следствие не низкого качества продуктов питания, которые вынуждены покупать россияне из-за недостатка средств.

«Наоборот, мы просто любим поесть. Обильная еда является чем-то вроде наглядного подтверждения нашей социальной успешности. Люди со средним достатком и выше среднего едят чаще, чем необходимо, и заказывают большие порции», — приводит его слова «Российская газета».

Комментируя ситуацию RT, эксперт также уточнял, что ожирение в России в последние годы «помолодело», хотя по-прежнему в группе риска люди старше 55 лет.

«Люди привыкли есть на 3 тысячи килокалорий, а тратят, например, 2,5 тысячи килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем ее», — уточнил он.

В Минздраве России также указывали на то, что рост связан с более частой выявляемостью ожирения. В том числе — в рамках программ по диспансеризации населения.

«Этот фактор риска стал чаще входить в диагноз», — сказал «Комсомольской правде» главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцов.

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Вместе с тем, министерство здравоохранения России составило рейтинг самых «тучных» регионов страны. На первом месте оказался Алтайский край, где в 2017-м диагноз «ожирение» был поставлен 5,4% граждан. На втором — Магаданская область, в которой избыточный вес медики зафиксировали у 3,4% населения. На третье место попала Курганская область, где от ожирения страдают 2,8% жителей. На четвертом — Тюменская область. Там, по данным Минздрава РФ, диагноз был поставлен 2,5% населения.

«Замыкает пятерку страдающих от ожирения регионов Оренбургская область с 2,4% населения, или 48,1 тысячи человек. Отмечается, что реальная ситуация может быть намного хуже того, что показано в статистике. Основной причиной ожирения может быть отсутствие необходимых знаний в области правильного питания», — сообщает «Вести. Экономика» со ссылкой на данные ведомства.

Эксперты считают, что ситуация с ожирением осложняется тем, что российские медицинские вузы выпускают мало специалистов в области диетологии.

«К нему относятся как к банальному перееданию, к лени. Но доказано, что это зачастую гормональное нарушение», — сказал BBC руководитель «Клиники коррекции веса» Алексей Ковальков, отметив, что необходимо готовить специалистов в медицинских институтах, а не на курсах переподготовки и строже наказывать за лечение ожирения без нужных знаний.

Ранее депутат Госдумы и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что от диабета поможет похудение. «Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин», — приводит слова Герасименко телеканал ТВЦ.

Polit.ru

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