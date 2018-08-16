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Опрос: старшее поколение в России настраивается на рост безработицы. А вы?
По инф. rosbalt.ru   
16 Августа 2018 г.
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Прогнозы россиян относительно уровня безработицы в стране разделились почти поровну: 44% считают, что в ближайший год безработных станет больше, 42% — что уровень безработицы останется неизменным. Данные опроса приводит в четверг «Левада-центр».

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При этом, отмечают социологи, пессимистов больше (49%) среди старшего поколения людей в возрасте от 40 до 54-х лет. Среди респондентов 18-24-х лет только 37% ожидают роста безработицы.

Оптимистов, считающих, что безработица снизится, оказалось всего 5%.

Опрос проводился 19—25 июля среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

По инф. rosbalt.ru

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