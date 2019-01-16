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Обещано: "Малыш и Карлсон" вернутся!
По инф. polit.ru   
16 Января 2019 г.
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child tv

«Союзмультфильм» ожидает завершения переговоров с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен о создании продолжения советского мультфильма «Малыш и Карлсон» весной, сообщает RNS.

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В ближайшее время партнеры планируют договориться о софинансировании нового проекта. Напомним, о начале переговоров сообщалось еще в ноябре 2017 года.

Летом 2018 года «Союзмультфильм» заключил договор с писателем Эдуардом Успенским об использовании сценариев уже отснятых и десяти еще не экранизированных серий мультфильма «Простоквашино» и лицензий товарных знаков с именами и изображениями персонажей.

Polit.ru

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