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Новое о призыве: "Внучек, хочешь от армии легально откосить? Учись!"
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2019 г.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий список оснований для отсрочки от службы в армии по призыву.

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Изменениями предлагается предоставить лицам, достигшим призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, право на отсрочку в связи с обучением не только по программам бакалавриата или специалитета в вузах, но и по программам среднего профессионального образования.

Право на еще одну отсрочку от службы в армии также получат призывники в связи с продолжением обучения по программе магистратуры в вузах, следует из документа.

По инф. rosbalt.ru

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