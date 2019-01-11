Новое о призыве: "Внучек, хочешь от армии легально откосить? Учись!"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий список оснований для отсрочки от службы в армии по призыву.

Изменениями предлагается предоставить лицам, достигшим призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, право на отсрочку в связи с обучением не только по программам бакалавриата или специалитета в вузах, но и по программам среднего профессионального образования.

Право на еще одну отсрочку от службы в армии также получат призывники в связи с продолжением обучения по программе магистратуры в вузах, следует из документа.

По инф. rosbalt.ru

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