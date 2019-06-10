Новый закон разрешил пускать родных в реанимацию. Ура!

С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые разрешают доступ родственников в палаты интенсивной терапии и реанимационные отделения.

Согласно принятым изменениям, администрации медицинских учреждений будут обязаны пропускать родителей и членов семей тяжело больных, а также их законных представителей, к пациентам.

Большинство врачей восприняли поправки позитивно. Медики считают, что допуск родственников только на руку и пациентам, и докторам.

Об этом информационному порталу минздрава региона рассказал внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Свердловской области, заведующий отделением Свердловской областной клинической больницы №1 Александр Левит.

«Мы заинтересованы в том, чтобы люди видели, какая помощь оказывается их родным. Кроме того, нашим пациентам полезно слышать родные голоса», — сообщил он.

Как правило, родственники старше 14 лет могут посещать пациентов ежедневно в определенное время по одному. В отделение реанимации не допускаются люди с признаками острых инфекционных заболеваний, опьянения.

От них также требуется соблюдать санитарный режим — надевать бахилы, халаты, маски, шапочки, не брать с собой телефоны и другие электронные устройства, соблюдать тишину и выполнять требования медперсонала. Такие же требования действовали и до того, как появились поправки в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Как напоминает «Российская газета», три года назад благотворительные фонды «Право на жизнь» и «Вера» подняли вопрос о том, что тяжелобольные дети могут неделями и месяцами находиться в реанимации, все это время не видя родителей. Та же проблема возникала и со взрослыми больными.

«В ответ на общественный резонанс в Минздраве подготовили рекомендации медучреждениям, как организовать такие визиты. Но все же документ Минздрава носил рекомендательный, необязательный к исполнению порядок, и окончательное решение оставалось за администрациями больниц. И хотя многие российские медучреждения, ориентируясь на положительный международный опыт, уже давно открыли двери реанимационных отделений, но остаются клиники, где руководство придерживается старых жестких порядков», — пишет газета.

Напомним, во время работы над законом глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов говорил, что не все в медицинском сообществе принимают идею допуска родственников в реанимацию «на ура». Дело в том, что посещать больных в реанимациях инфекционных стационаров или родильных домов попросту не положено. Общие правила посещения больных в реанимациях Минздрав представит позднее.

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