Родственникам разрешат визиты в палаты реанимации

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий посещение пациентов их родственниками в отделениях реанимации.

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Законопроектом предлагается обязать медорганизации предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в реанимации.

По данным Минздрава, более 95% отделений реанимаций в стране уже разрешают и регламентируют процесс посещения пациентов. «В настоящее время добрая половина, а то и большинство реанимаций в нашей стране — это огромные залы, в которых находятся по несколько человек, порой десятки людей, и, конечно, организовать посещение родственников не так-то просто», — пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По его словам, не все в медицинском сообществе принимают идею допуска родственников в реанимацию «на ура». «Это очень тонкая материя. Мы исходим из того, что отделений реанимации множество. Это широкий спектр отделений, есть реанимационное отделение детской больницы, есть реанимационные отделения родильных домов, посещения которых просто невозможно. Есть реанимационные отделения инфекционных стационаров, где тоже сложно себе представить посещение пациентов родственниками», — отметил Морозов.

Предполагается, что общие правила посещения пациентов в отделениях реанимации позднее утвердит Минздрав. Еще новости здравоохранения - по ссылке.

Для не очень внимательных читателей напомним: речь идет пока что только о проекте, еще не ставшем законом. Пока же медицинские учреждения руководствуются старыми, нынешними правилами!

По инф. rosbalt.ru

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