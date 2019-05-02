Новая императрица Японии: карьера, погубленная ради семьи

"Некогда подававшая надежды на блестящую дипломатическую карьеру Масако Овада по воле случая сделалась принцессой после встречи со старшим сыном императора Акихито принцем Нарухито, за которого она вышла замуж в 1993 году. В среду, 1 мая, она становится супругой императора Японии, несмотря на свое неспокойное прошлое", - пишет журналистка Le Figaro Муреа Лахаль.

"Это огромный вызов для Масако, жизнь которой резко изменилась со времени ее вступления в императорский дом и которую долгое время презирало японское правительство", - говорится в статье.

"Масако родилась в Токио в декабре 1963 года. Она является дочерью Хисаси Овада, международного юриста и дипломата. Будучи ребенком, она большую часть своего времени проводила в СССР и США, где ее отец был назначен заместителем посланника в ООН. Вместе со своими двумя младшими сестрами она изучала русский, английский, французский и немецкий языки. Яркой ученице прочили светлое будущее", - отмечает журналистка.

"Когда Масако делала свои первые шаги на дипломатическом поприще, однажды вечером в октябре 1986 года ее пригласили в императорский дворец на прием в честь испанской инфанты Елены. Неофициально считалось, что на этом приеме сын императора Акихито Нарухито должен был подобрать себе будущую жену. Масако оказалась полной противоположностью других приглашенных девушек, и это произвело взрывной эффект. 27-летний Нарухито подпал под ее чары, - говорится в статье. - Но Масако улетела в Оксфорд, куда она отправилась изучать международные отношения. Это ничуть не отпугнуло влюбленного молодого принца. После ее возвращения из Великобритании - и через два года после их встречи - Нарухито сделал ей предложение. Масако ему отказала. Для нее и речи быть не могло о том, чтобы отречься от своей многообещающей карьеры и к тому же попрощаться со своей свободой. И тогда он ей поклялся, что будет защищать ее вопреки всему".

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"9 декабря 1992 года, в день своего рождения, Масако Овада наконец согласилась выйти замуж за наследного принца Японии. Затем она вынуждена была забросить свою диссертацию - из-за боязни оскорбить родственников мужа - и отказаться от своей должности дипломата. В глазах правительства она считалась слишком независимой, зато ее единодушно одобрял японский народ, обычно мало интересовавшийся королевской семьей", - отмечает Le Figaro.

"Однако Масако не справилась с единственной миссией, которая ей предписывалась протоколом: родить наследника. Для того, чтобы родить ребенка, супружеская пара обратилась за помощью к медицине, что является запретной темой в Японии, но все же имеет право на существование. Наконец принцесса забеременела и в 2001 году родила дочь Айко. Но в Японии только мужчины могут получить доступ к Хризантемовому трону. Таким образом, династия оказалась под угрозой исчезновения, - пишет автор статьи. - Эта "новая неудача" повергла Масако в депрессию. В 2004 году ее врач поставил ей диагноз "синдром нарушения адаптации" из-за стресса, связанного с ее положением принцессы".

"Когда тогдашний премьер-министр решил начать обсуждение по поводу предоставления возможности женщинам вступать на престол, принцесса Кико - жена младшего брата Нарухито - забеременела и родила сына. Династия была спасена, и амбициозные планы по модернизации закона о наследовании трона были отложены. Что касается Масако, то она сделалась мишенью для самосуда со стороны СМИ. Ее стали обвинять в том, что она ведет роскошную жизнь, несмотря на то, что страна переживает экономический кризис", - пишет Le Figaro.

Перевод Inopressa.ru

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