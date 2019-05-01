Почему браки рушатся? Психологи рассказали о причинах современных разводов

Мы все переживаем, когда разлад происходит в семьях наших детей (а у некоторых - уже и внуков). И не всегда "старые добрые" рецепты, привычные старшим поколениям, действуют! Да, времена меняются... В современном мире разрушить отношения или брак намного проще, чем его сохранить. Есть действительно ситуации, в которых развод просто необходим, однако порой причины для расставания являются абсолютно глупыми. Об этом рассказали психологи Михаил Бриль и Виктория Краснова.

«Мужчина хочет разводиться в первую очередь тогда, когда жена перестает обращать на него внимание. Он рассказывает, что на раннем периоде отношений жена заботилась о нем, покупала одежду, следила за прической, и вот раз — и ничего нет. И мужчина испытывает дефицит этого внимания. На консультации мужчины честно рассказывают, что им этого не хватает», — рассказал Бриль.

Самая же распространенная причина для развода с женской стороны, по словам Виктории Красновой, — измена. Женщины очень тяжело переживают предательство со стороны супруга. Причем порой психологическая травма бывает так сильна, что женщине приходится ложиться в специализированную клинику для лечения. Самым же сильным ударом для женщины является измена ее мужчины с другим мужчиной. Подобные инциденты полностью подрывают самооценку женщины.

Так же одной из самых частых причин для развода является работа женщины. Мужчина начинает жаловаться, что женщина мало времени уделяем ему, семье, недостаточно следит за домом, особенно если есть дети. А женщина в свою очередь не согласна становиться только домохозяйкой.

«Раньше было так: мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага. Сейчас все иначе. Зачастую женщина сейчас — это добытчик, и она приносит в семью денег больше мужчины. Когда рождается ребенок, у нас принято, что женщина сидит с ним дома, пока муж работает. В России почти нет мужчин, которые уходят в декретный отпуск. А в Европе таких случаев — море. К сожалению в нашей культуре принято, чтобы только женщина занималась хозяйством в доме, хотя на самом деле это может делать и мужчина», — поведал Бриль.

Существуют, к сожалению, и ситуации, в которых развод просто необходим. Такие ситуации связаны с домашним насилием, как физическим так и психологическим. В основном насилие совершается в отношении женщин. Проблема усугубляется тем, что по российскому законодательству виновники данных инцидентов редко привлекаются к ответственности, а женщинам и самим порой нравится образ так называемой «жертвы».

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Говоря о самых глупых причинах развода, психологи на первое место поставили ситуацию, когда женщина приходит и говорит что хочет развестись, хотя чаще всего она этого не хочет.

«Часто встречаются ситуации, когда женщина подает на развод, потому что хочет обратить на себя внимание мужа. Она ожидает, что тот бросит все силы на спасение семьи, а по факту чаще всего супруг говорит: „Хорошо, согласен развестись“. И тогда женщина находится в огромном замешательстве», — рассказал Бриль.

Подводя итоги лекции, эксперты заключили, что многих разводов могло бы и не быть, если бы пары вовремя обращались за помощью. Чаще всего, по словам психологов, к ним обращаются за помощью уже в самой крайней ситуации, до которой могло бы и не дойти, приди они раньше.

По инф. rosbalt.ru

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