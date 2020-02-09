Наука обнадеживает: процесс старения замедлить можно!

Процессы старения остановить можно. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Берки, итоги исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Специалисты обнаружили связь между старением и функционированием определенного иммунного белкового комплекса инфламмасома NLRP3, который отвечает в организме за обнаружение потенциальных угроз. Постоянная гиперактивация белкового комплекса наблюдается у людей пожилого возраста, при стрессе или неблагоприятных условиях окружающей среды. В результате происходит перегрузка иммунной системы и хроническое воспаление.

Если же отключить этот белковый комплекс, то можно остановить процессы старения, развитие рака и диабета, а также возрастных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона, установили ученые.

Они провели опыты на мышах, которые подтвердили эти выводы. Исследователи считают, что если будут созданы препараты, способные выключать инфламмасому NLRP3, они станут серьезным средством борьбы со старением.

...Ну а пока наука бьется над очередным лекарством от старости (наверное, это все-таки возможно) - нам остается только беречь здоровье имеющееся. Статьи и советы об этом - по ссылке!

По инф. rosbalt.ru

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