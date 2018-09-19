На Украине под запрет попало 201 издание

Украинский Государственный комитет по телевидению и радиовещанию начал бороться с литературой, в которой есть малейшие намеки на критику киевских властей, запретив к ввозу 201 книжное издание. Подавляющее большинство книг издано в России.

Среди них и книги автора «Аргументов недели» Анатолия Терещенко. «Очень почетно оказаться, так сказать в одном строю с такими запрещенными писателями как Захар Прилепин, Николай Леонов, Леонид Ивашов, Сергей Глазьев и другие. Когда-то был «Знак качества», которым оценивали надежность и безопасность товара. Сейчас можно вводить «Знак Правды» и награждать им запрещенных на Украине писателей и публицистов», - смеется Терещенко.

По словам автора, в одной из своих теперь уже запрещенных книг «Украйна! А была ли Украина?» он анализирует исторические факты псевдонезависимости Украины, начиная с Киевской Руси и до наших дней. Особое внимание историк уделяет двум переломным моментам – Великой Отечественной войне и трагическим событиям 1991 года, когда под лозунгами: «Долой СССР! Да здравствует колбаса и жвачка!» произошла геополитическая и просто человеческая трагедия 20 века – распад единой страны. «Надо еще помнить истину, что на Украине все великое было создано в период Руси, Российской Империи и Советского Союза. Это так – для размышления!..», - пишет автор.

По инф. argumenti.ru

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