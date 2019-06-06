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Мясо и холестерин: есть новые данные
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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Ученые из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде (США) выяснили, что красное и белое мясо в равной степени повышают уровень холестерина в крови вопреки распространенному мнению. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Мясо и холестерин: есть новые данные

По словам исследователей, употребление любого типа мяса увеличивает содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые являются одним из основных переносчиков холестерина. Холестерин, связанный с ЛПНП, называют «плохим» холестерином из-за его связи с повышенным риском развития атеросклероза. Сопоставимое количество растительных белков не приводит к такому эффекту.

В последние несколько десятилетий потребление красного мяса в странах Запада сократилось из-за опасений по поводу его связи с риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом эксперты часто рекомендуют использовать в пищу домашнюю птицу в качестве более здоровой альтернативы мясу млекопитающих. По словам авторов исследования, овощи, молочные продукты и бобовые более эффективны в контроле уровня холестерина.

По инф. rosbalt.ru

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