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Мучаетесь аллергией? А к врачу обращаться не пробовали?
По инф. rosbalt.ru   
20 Мая 2019 г.
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Более половины — 63% — опрошенных ВЦИОМ заявили о росте количества аллергенов. Чаще всего люди жалуются на аллергию на растения — 26%. На втором месте с 25% — аллергия на лекарства. У 22% респондентов есть реакция на пыль и определенные продукты питания, еще 12% сказали, что у них аллергия на домашних питомцев.

Мучаетесь аллергией? А к врачу обращаться не пробовали?

Из тех, кто реагирует на растения, 66% принимают лекарства от аллергии. 31% сказали, что следят за чистотой дома и на работе. Лишь 20% наблюдаются у врача, а 16% стараются просто не выходить лишний раз на улицу и сводят к минимуму контакты с окружающей средой. 12% ждут, когда все пройдет само.

Большинство — 60% — опрошенных уверены, что распространению аллергии способствует плохая экология. Другие причины, названные в опросе: плохое качество продуктов (42%), наследственная предрасположенность к аллергии (41%), сбой иммунитета (40%).

  • Опрос проводился 16 мая, в нем участвовало 1,6 тыс. человек от 18-ти лет и старше. Статпогрешность не превышает 2,5%.

По инф. rosbalt.ru

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