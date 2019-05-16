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Треть опрошенных россиян предпочитают самолечение
По инф. rosbalt.ru   
16 Мая 2019 г.
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Менее половины — 46% — опрошенных ВЦИОМ россиян в случае болезни обращаются за медицинской помощью в государственные поликлиники.

Треть опрошенных россиян предпочитают самолечение

33% опрошенных заявили, что лечатся самостоятельно. В платные клиники обращаются 15%. Еще 4% ничего не предпринимают, если заболевают, а 1% — обращается к народным целителям.

В целом на здоровье пожаловались 15% респондентов, 3% назвали его состояние «очень слабым», 12% — «слабым». 32% считают свое здоровье хорошим, а 53% — удовлетворительным.

33% опрошенных назвали основной причиной болезней переутомление на работе, 28% — нехватку средств на профилактику и лечение, а 25% — возраст и отсутствие возможностей для полноценного отдыха в течение многих лет.

По инф. rosbalt.ru

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