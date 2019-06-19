Красивый загар обеспечен, если соблюдать несколько правил

Совсем скоро вы отправитесь в отпуск, в том числе и чтобы получить «шоколадную» кожу. Однако красивый загар невозможен, если ваша кожа обгорела или неправильно подготовлена к получению большой дозы ультрафиолета. Что нужно делать, чтобы загар лег прекрасно, и без неприятных последствий, рассказывает "МК"-Латвия .

Подготовка к загару



Витамин D, получаемый от солнца, невероятно полезен, но знаете ли вы, что усилить эффект загара можно при помощи дополнительных витаминов? В этом вам помогут витамины A, C и Е. Благодаря этому комплексу, ваша кожа будет активнее поглощать солнечные лучи, а сам загар сохранится намного дольше, даже когда вы вернетесь домой.

Большое количество этих витаминов содержится в персиках, шпинате, арбузе, брокколи и моркови.

Крем защитит кожу, а темные очки - глаза

Защита кожи от ультрафиолета

Какой же отпуск, особенно в жаркой стране, без солнцезащитного средства. Не слушайте знакомых, которые утверждают, что крем не нужен — «ты ведь загорать едешь!» — обязательно возьмите с собой средство с УФ-защитой.

Наносите средство за полчаса до выхода на открытое солнце. Многие считают, что одного утреннего нанесения достаточно, однако, даже если вы не планируете купаться, обновлять крем нужно как минимум раз в два часа.

Сейчас даже у декоративной косметики есть небольшие УФ-фильтры, так что обращайте внимание и на этот фактор, собирая косметичку в дорогу.

Подбирайте время для солнечных ванн

Очень важный момент, особенно если вы планируете отпуск в стране, где температура выше +40. Если ваша основная цель — загореть, выбирайтесь на пляж до 11 утра, когда солнце еще не вошло в зенит. Полдень — самое опасное время, когда риск солнечных ожогов и ударов максимален. На это время лучше укрыться в кафе или провести время в тени на улице. Вторая безопасная «вылазка» на пляж возможна только после 16 часов.

Уход за кожей

Когда вы возвращаетесь после принятия солнечных ванн, обязательно позаботьтесь об увлажнении кожи. Откажитесь на время отпуска от агрессивных очищающих средств, особенно от пилингов. Все то время, что вы проводите на солнце, вас должен сопровождать успокаивающий легкий крем или эмульсия. Отдавайте предпочтение аптечным маркам.

Лечение солнечных ожогов

Конечно, лучше предотвратить ожог, чем бороться с его последствиями, тем не менее важно принять правильные меры, если все же неприятность произошла. Во-первых, избегайте долгого пребывания на солнце, во-вторых, исключите средства, содержащие спирт. Используйте противоожоговые препараты, кстати, подойдут и народные средства вроде тертого картофеля и кисломолочных продуктов, однако это временная мера — лучше всего приобрести специальную мазь в аптеке.

Источник: www.mklat.lv

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