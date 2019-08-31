Могут ли врачи убить ребенка ради органов? Отец погибшей в Турции девочки уверен, что да

16-летняя девочка из Красноярска скончалась в частной клинике Турции, куда была доставлена с болями в животе. Родители подозревают, что их дочь могли убить ради органов. (На первый взгляд звучит очень жутко, тем более, родители находятся в состоянии шока... Но с другой стороны, мы живем в такое время, что если предположение подтвердится, в этом не будет ничего удивительного - прим. МГ.)

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В начале июля семья Ланшаковых со своей 16-летней дочерью Софьей на машине отправилась в Турцию. На девятый день путешествия у девочки резко заболел живот. В полдень с острой болью и подозрением на инфекцию ее доставили в частную клинику «Сиедра». Оттуда пациентку отправили в другое медучреждение с подозрением на аппендицит. На живот ребенка врачи накладывали горячую грелку и ставили капельницы.

Спустя 9 часов Софья умерла. Она перенесла две остановки сердца.

Турецкие врачи не выдали медицинских справок и результатов анализов крови, утверждают родители. Им показали только свидетельство о смерти, в котором говорится, что россиянка скончалась от перитонита. Также семья утверждает, что им не оказало помощи российское посольство в Анталье. Консулы уже после смерти Софьи лишь продиктовали контакты местной ритуальной фирмы.

Когда тело красноярки доставили на родину, оказалось, что у нее не хватает некоторых внутренних органов. Отец девочки Вячеслав Ланшаков подозревает, что врачи убили его дочь, не оказывая необходимую помощь.

Проблема донорских органов и степени легальности соответствующих "рынков" регулируется везде по-разному. В любом случае, трансплантация проводится в цивилизованных странах в клиниках, обладающих соответствующим оборудованием, сертификатами и безопасностью.

«Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — добавил он.

Родители обратились в правоохранительные органы. Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В клинике «Яшам хастанеси», где скончалась Софья Ланшакова, прокомментировали заявление родственников.

Врачи утверждают, что девочка поступила слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Мать несколько дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, в то время как ей требовалась срочная операция.

«Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — цитирует РИА «Новости» директора «Яшам хастанеси» Нуртач Ары.

В консульстве России в Анталии заявили, что у россиянки не было медицинской страховки. Дипломаты оказали необходимую помощь в пределах своей компетенции, заявила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Рынок донорских органов очень криминальный, это известно всем. Порой люди, которым нужно получить для пересадки какой-либо орган, готовы даже пойти на преступление и заплатить немалые деньги, лишь бы продолжать жить. В Индонезии, например, мужчина был сам готов продать почку, лишь бы помочь больному сыну (между тем торговля органами в этой стране официально запрещена).

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