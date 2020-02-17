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Медики рассказали, что нельзя делать после еды
По инф. rosbalt.ru   
17 Февраля 2020 г.
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Врачи перечислили вещи, которые нельзя делать сразу после приема пищи, чтобы не набрать лишний вес и не ухудшить самочувствие.

Медики составили список вещей, которые нельзя делать после еды

Во-первых, передает comments.ua, в течение часа-двух после плотного обеда нельзя есть фрукты. Некоторые фрукты плохо усваиваются с овощами, поэтому существует риск расстройства пищеварения.

Не стоит и пить воду сразу после еды, поскольку жидкость смешается с желудочным соком и нарушит уровень кислотности в желудке.

Также не рекомендуется принимать ванну или душ, так как горячая вода замедляет приток крови к желудку и вместе с тем и пищеварение.

Наконец, не следует спать, чтобы не осложнять процесс переваривания пищи и не провоцировать тяжесть в желудке и тошноту.

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По инф. rosbalt.ru

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