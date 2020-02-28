ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

На какие субсидии в 2020-м году могут претендовать пенсионеры-москвичи?
По инф. 1rre.ru   
28 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Известно, что каждому пенсионеру, живущему на территории Москвы, в 2020 году положены определённые субсидии. После появления информации о том, что около 20% жителей города получают дополнительные выплаты со стороны государства, некоторые граждане стали интересоваться тем, какие субсидии они могут получить. О многих из них люди пенсионного возраста даже не догадываются...

На какие субсидии в 2020-м году могут претендовать пенсионеры-москвичи?

Региональные доплаты к пенсии в Москве в 2020 году

Известно, что на официальном столичном портале пенсионеры, которые оставили свою работу и проживают на территории Москвы, могут оформить для себя региональную субсидию. Данный вид выплаты от государства гражданин России может получить в том случае, если он получает пенсию в столице на постоянной основе, вне зависимости от органа, который этим занимается.

Региональные прибавки к пенсионным выплатам могут получать те неработающие граждане, которые имеют постоянную прописку в Москве на протяжении 10 лет. В данной ситуации они имеют право каждый месяц получать до 19 тыс. рублей.

В том случае при котором гражданин России находится в Москве на постоянном месте жительства менее 10 лет или находится на месте временного пребывания, он имеет право получать прибавку к пенсии в размере до 12 тыс. рублей в месяц. Данная мера поддержки неработающих людей в Москве введена в 2009 году, согласно постановлению № 1268-ПП.

На протяжении некоторого времени в приказ вносились незначительные изменения, многие из которых вступили в силу и вскоре были официально отменены.

Субсидии для работающих пенсионеров в Москве в 2020 году

Помимо неработающих жителей Москвы пенсионного возраста, субсидии также могут получать те люди, которые ещё не покинули свои рабочие места. Ежемесячная компенсационная выплата в столице России может быть предоставлена только тем гражданам, которые зарегистрированы на постоянном месте жительства в Москве более 10 лет.

Выплата для данной категории граждан составляет до 19,5 тыс. рублей в месяц.

Получать данный вид субсидии вне зависимости от рода деятельности и получаемой заработной платы могут только определённые граждане:

  • инвалиды 1 и 2 группы, а также люди, принимавшие участие в войне 1941 — 1945 года;
  • граждане, получающие пенсию по причине утери кормильца;
  • люди, имеющие инвалидность 3 группы.

Получать компенсационную выплату, согласно положению № 1005-ПП, могут также определённые работающие люди, получающие не более 20 тыс. рублей в месяц:

  • люди, имеющие работу в школах, больницах и других государственных учреждениях;
  • пенсионеры, имеющие инвалидность 3 группы, состоящие в специальных организациях для глухих и слепых граждан России.

Отмечается, что оформить любой вид субсидии граждане России, живущие в Москве, могут с помощью официального портала столицы России. Для этого им нужно будет предъявить определённые документы.

Пенсионеры, которым также положены субсидии в Москве в 2020 году

Помимо тех жителей столицы России, которые находится в Москве продолжительное время, на получение доплаты к пенсии также претендуют и другие категории граждан:

  • инвалиды, а также участники войны 1941 — 1945 годов;
  • люди, принимавшие участие в обороне Москвы;
  • граждане, страдающие дварфизмом;
  • дети, родители которых погибли из-за теракта или техногенной катастрофы;
  • граждане, которые имеют определённые заслуги в культурной сфере;
  • люди, имеющие заслуги в сфере российского спорта;
  • граждане России и жители Москвы, которые официально считаются «детьми войны». К таковым относятся лица, родившиеся с 1928 по 1945 год.

Данные категории граждан могут оформить для себя дополнительные ежемесячные выплаты или на сайте Москвы, или в специальных государственных органах.

  • Еще новости Москвы и Подмосковья — по ссылке.

По инф. 1rre.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • На какие субсидии в 2020-м году могут претендовать пенсионеры-москвичи?
    Известно, что каждому пенсионеру, живущему на территории Москвы, в 2020 году положены определённые субсидии. После появления информации о том, что около 20% жителей города получают дополнительные выплаты со стороны государства, некоторые граждане стали интересоваться тем, какие субсидии они могут получить. О многих из них люди пенсионного возраста даже не догадываются...
  • Мошенники придумали новую схему мошенничества: «такси от банка»
    В Банке России рассказали о новой мошеннической схеме с целью похищения денег у граждан — «такси от банка».
  • Обращаемся в ЕСПЧ: правила составления и подачи жалобы
    Рассказав подробно о том, кто и в каких ситуациях может обратиться в ЕСПЧ или Европейский суд по правам человека в прошлой статье, сегодня мы более детально осветим особенности составления и подачи жалобы.
  • Украинцев огорошили прогнозом о снижении пенсий
    Замминистра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что пенсии на Украине будут снижаться из-за ограниченных ресурсов солидарной пенсионной системы и высокой доли теневой занятости.
  • Выплаты ветеранам ко Дню победы: кому и сколько?
    Готовятся единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кому они положены, когда и сколько денег дадут? Рассказывает Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России:
  • Кто и когда может обратиться в ЕСПЧ: общие положения
    Сегодня все чаще люди, которые не смогли получить компенсацию через отечественную судебную систему, выбирают альтернативу и обращаются в Европейский суд по правам человека или ЕСПЧ, куда подать жалобу может абсолютно любой человек, считающий, что его права и свободы (установленные Конвенцией) были нарушены со стороны государства (мы периодически сообщаем о таких случаях). Кто, как и при каких обстоятельствах может обратиться в этот судебный орган, расскажем в статье.
  • Стало известно, сколько нужно денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам
    На проведении индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется около 500 млрд рублей. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
  • Где премьер-министр Мишустин будет деньги добывать? В наших карманах. Готовимся!
    Со сменой правительства и приходом нового премьер-министр РФ Михаила Мишустина у россиян теплились надежды на перемены в их жизни в лучшую сторону. Но оказалось, что Мишустину не особо интересно, как увеличить благосостояние и условия жизни рядового гражданина страны.
  • Что ждет владельцев стареньких автомобилей в 2020-м?
    Согласно приказу Росстандарта, с 1 марта 2020 года все старые модели автомобилей будут проходить обязательную экспертизу, которая будет соответствовать определённым требованиям. У всех раритетных транспортных средств будет проверяться техническое состояние, внешний вид, а также безопасность. Основной целью нового правила является установление факта сохранения работоспособности у тех машин, которые были выпущены более 30 лет назад.
  • Как сделать дачу — «жилым домом», юридически?
    В среднем 2-3 месяца может занять процедура перевода садовой недвижимости в жилую. Об этом рассказали в Федеральной кадастровой палате.
  • Внимание, ветераны!
      Уважаемые жители города Иркутска! Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску» информирует:
  • Взять кредит просто, да и возможностей сейчас много. Об этом всем поподробнее
    Взять кредит просто, да и возможностей сейчас много. Об этом всем поподробнее В современной жизни существует много разных материальных соблазнов, а иногда и просто навалившиеся финансовые проблемы необходимо срочно решать. В таких случаях как один из вариантов получить желаемое или с успехом одолеть финансовую ситуацию – взять займ. Если сумма небольшая, то залоговое обеспечение в структурах, которые могут одолжить деньги, не требуется. Другая ситуация, когда средства нужны более-менее приличные. Тогда организация-кредитор может потребовать залог.
  • Как пенсионеру РЖД воспользоваться привилегиями
    Рассказав в прошлой статье о привилегиях, которыми могут воспользоваться пенсионеры – бывшие сотрудники РЖД, сегодня мы осветим и сам процесс оформления льготы.
  • Актуальная информация финансовой индустрии и любопытные факты
    Актуальная информация финансовой индустрии и любопытные факты Не всегда решить финансовую проблему можно собственными средствами, и тогда есть смысл обратиться к помощи финансовых структур, как вариант рассмотреть сервис Займы на Яндекс Деньги и найти самое подходящее предложение там. Здесь размещена информация по займам от разных МФО, указывается сумма кредита, ставка, срок, время рассмотрения заявки, также можно познакомиться с отзывами. Если быть с головой, рассчитать хорошенько свою способность вовремя погашать потом платежи займа, то такой способ, чтобы выручить себя, иной раз отлично подойдет.
  • У телефонного жулья — новый пароль: «безопасный счет»
    Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян.  Злоумышленники, как и прежде, используют телефон. А вот слова подбирают другие.
  • Персонифицированный учёт в ПФР: теперь и в электронном виде
    С 11 февраля в Пенсионной фонде начнут применяться новые формы документов для регистрации граждан в системе персонифицированного учёта.
  • ПФР в 2019 году назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов
    За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые есть у инвалидов всех групп. Об оформлении страховой или государственной пенсии по инвалидности было принято 388,5 тыс. решений.
  • Льготы для пенсионеров РЖД: досрочная пенсия и перечень прочих привилегий
    РЖД или Российская Железнодорожная Компания, которая сегодня входит в число крупнейших транспортных организаций мира, образовалась в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Являясь работодателем, который предоставляет трудоустройство около 1,5% трудоспособного населения в России, она позаботилась и о привилегиях, доступных сотрудникам, вышедшим на пенсию. Какие это льготы и кому полагаются, расскажем в статье.
  • Сведения о трудовом стаже можно будет получить и в МФЦ
    Сведения о трудовом стаже можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в МФЦ. Соответствующее постановление вступает в силу 5 февраля.
  • Россиянам разрешат получать негосударственные пенсии пораньше
    Негосударственные пенсионные фонды смогут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами — с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний. (Важно подчеркнуть, если кто не понял: речь идет о возможности воспользоваться вложениями в НПФ. О частных, негосударственных пенсиях - если у кого есть такая возможность наполнять "кубышку на старость"! А относительно пенсий, получаемых из ПФР - "пенсионная повышка" остается неизменной! - прим. МГ)

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 