На какие субсидии в 2020-м году могут претендовать пенсионеры-москвичи?

Известно, что каждому пенсионеру, живущему на территории Москвы, в 2020 году положены определённые субсидии. После появления информации о том, что около 20% жителей города получают дополнительные выплаты со стороны государства, некоторые граждане стали интересоваться тем, какие субсидии они могут получить. О многих из них люди пенсионного возраста даже не догадываются...
Региональные доплаты к пенсии в Москве в 2020 году
Известно, что на официальном столичном портале пенсионеры, которые оставили свою работу и проживают на территории Москвы, могут оформить для себя региональную субсидию. Данный вид выплаты от государства гражданин России может получить в том случае, если он получает пенсию в столице на постоянной основе, вне зависимости от органа, который этим занимается.
Региональные прибавки к пенсионным выплатам могут получать те неработающие граждане, которые имеют постоянную прописку в Москве на протяжении 10 лет. В данной ситуации они имеют право каждый месяц получать до 19 тыс. рублей.
В том случае при котором гражданин России находится в Москве на постоянном месте жительства менее 10 лет или находится на месте временного пребывания, он имеет право получать прибавку к пенсии в размере до 12 тыс. рублей в месяц. Данная мера поддержки неработающих людей в Москве введена в 2009 году, согласно постановлению № 1268-ПП.
На протяжении некоторого времени в приказ вносились незначительные изменения, многие из которых вступили в силу и вскоре были официально отменены.
Субсидии для работающих пенсионеров в Москве в 2020 году
Помимо неработающих жителей Москвы пенсионного возраста, субсидии также могут получать те люди, которые ещё не покинули свои рабочие места. Ежемесячная компенсационная выплата в столице России может быть предоставлена только тем гражданам, которые зарегистрированы на постоянном месте жительства в Москве более 10 лет.
Выплата для данной категории граждан составляет до 19,5 тыс. рублей в месяц.
Получать данный вид субсидии вне зависимости от рода деятельности и получаемой заработной платы могут только определённые граждане:
инвалиды 1 и 2 группы, а также люди, принимавшие участие в войне 1941 — 1945 года;
граждане, получающие пенсию по причине утери кормильца;
люди, имеющие инвалидность 3 группы.
Получать компенсационную выплату, согласно положению № 1005-ПП, могут также определённые работающие люди, получающие не более 20 тыс. рублей в месяц:
люди, имеющие работу в школах, больницах и других государственных учреждениях;
пенсионеры, имеющие инвалидность 3 группы, состоящие в специальных организациях для глухих и слепых граждан России.
Отмечается, что оформить любой вид субсидии граждане России, живущие в Москве, могут с помощью официального портала столицы России. Для этого им нужно будет предъявить определённые документы.
Пенсионеры, которым также положены субсидии в Москве в 2020 году
Помимо тех жителей столицы России, которые находится в Москве продолжительное время, на получение доплаты к пенсии также претендуют и другие категории граждан:
инвалиды, а также участники войны 1941 — 1945 годов;
люди, принимавшие участие в обороне Москвы;
граждане, страдающие дварфизмом;
дети, родители которых погибли из-за теракта или техногенной катастрофы;
граждане, которые имеют определённые заслуги в культурной сфере;
люди, имеющие заслуги в сфере российского спорта;
граждане России и жители Москвы, которые официально считаются «детьми войны». К таковым относятся лица, родившиеся с 1928 по 1945 год.
Данные категории граждан могут оформить для себя дополнительные ежемесячные выплаты или на сайте Москвы, или в специальных государственных органах.
Известно, что каждому пенсионеру, живущему на территории Москвы, в 2020 году положены определённые субсидии. После появления информации о том, что около 20% жителей города получают дополнительные выплаты со стороны государства, некоторые граждане стали интересоваться тем, какие субсидии они могут получить. О многих из них люди пенсионного возраста даже не догадываются...
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