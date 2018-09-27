Магия брака Инны Чуриковой

Одна из самых харизматичных и стильных актрис отечественного кинематографа может похвастаться яркими ролями и отсутствием стереотипа по отношению к своему амплуа. А также своей удивительной романтической историей.

Инна Чурикова родилась в городе Белебей, который сейчас находится на территории Башкортостана. Ее родители не имели отношения к театральной среде: папа был агрономом, мама — аргохимиком. Когда они развелись, маленькая Инна с мамой долго путешествовали по стране, пока не осели, наконец, в Москве. Там Елизавета Захаровна поступила на работу в ботанический сад, нашла себя и углубилась в изучение декоративных растений. Занятие было настолько ей по душе, что скоро она защитила докторскую, стала профессором, а вот маленькой Инне уделяла совсем немного внимания.

А девочка росла на удивление живой и любознательной. Примеряла на себя самые разные увлечения, а однажды, в летнем лагере, сыграла второстепенную роль в театре. С этого момента мысль о том, что она хочет стать артисткой не покидала ее.

Чуть не уехала!

Когда пришло время выбирать профессию, Инна спросила у мамы, как та относится к ее увлечению? Елизавета Захаровна мешать не стала, и даже давала советы для поступления в театральный. В результате в школе-студии МХАТ и «Щуке» взволнованную и теряющуюся Чурикову подняли на смех. Надо было срочно менять тактику!

Подготовившись иначе, отрепетировав дома новые стихи и прозу для чтения комиссии, Инна Михайловна пошла в Щепкинское училище и, наконец-то, поступила. Известно, что о своих педагогах Чурикова сказала не мало лестных слов, понимая, что именно они дали ей правильное направление.

После обучения Инна мечтала работать в Театре сатиры, но туда ее не взяли, а по распределению юная артистка должна была попасть в театр, расположенный на Камчатке. Ей было все равно куда ехать, лишь бы оставаться на подмостках, но узнав такую новость, на защиту дочкиного таланта встала мама-профессор. Она тогда подключила все свои возможности, чтобы Инну оставили в Москве. Однако Чурикова долго не могла устроиться, и в результате с несколькими своими однокурсниками пошла работать в московский ТЮЗ.

«Не баба, а девка»

Актрису с нетривиальной внешностью и необычным талантом не знали, как задействовать. Играла она в основном зверьков в детских сказках, да комедийные роли вроде Бабы Яги. Однажды попала и в психологический спектакль «За тюремной стеной», где ее роль заметили театральные критики.

А вот в кино у нее уже было не мало наработок, и если посмотреть на послужной список Чуриковой сегодня, то станет ясно: именно в 60-е она сыграла своих чудесных Марфушку в «Морозко» и «Белокурую Жози» в «Неуловимых мстителях». Но сама Инна считала это совсем небольшим вкладом, и не знала, что один ленинградский режиссер и его команда разыскивают эту неоднозначную актрису.

Глеб Панфилов, начинающий режиссер, тем временем, случайно наткнулся на военную повесть, которая так его восхитила, что он написал по ней сценарий для своего дипломного фильма «В огне брода нет». Актрису на главную роль — роль Тани Теткиной он искал долгое время. Пока вдруг не увидел в каком-то случайном фильме, шедшем по телевизору удивительное лицо — тихое, светящееся и совсем молодое. В сценарии даже есть фраза, которую героине бросает знакомая: «Ты не баба, ты девка!» — именно нетронутую скромную юность искал Панфилов для своего фильма.

Та самая

Он обошел все ленинградские театры и киностудии, он распечатал, размножил и раздал фото этой девушки своим помощникам. Те уже побывали в театральных вузах северной столицы, разыскивая незнакомку, а потом пошли в другие. Панфилов до сих пор не знает, почему ему не пришло в голову искать Инну в Москве.

Так прошло полгода. Режиссер потерял надежду, стал пробовать на роль Тани других артисток, как вдруг в гости к приятелю приехал Ролан Быков. Именно он, прочитав сценарий, сказал, что как раз в московском ТЮЗе есть актриса, которая подошла бы на эту роль — Инна Чурикова. Нетерпеливый Панфилов отправил своего помощника в Москву, в ТЮЗ, а уже на следующий день тот отзвонился: есть такая, читает сценарий, обещает приехать, если сценарий понравится.

Еще через день Панфилов, ничего не подозревая, вошел в павильон. И остановился неподвижно: у его стола сидела та самая девушка, которую он уже отчаялся найти.

Стечение обстоятельств

Инна приняла приглашение и не прогадала. Позднее Панфилов расскажет, что съемки «В огне брода нет» будто проходили под счастливой звездой. Во‑первых, странным было уже то, что выпускнику разрешили снимать полнометражный художественный фильм по классику, во‑вторых — эта история с актрисой, в-третьих — подбор команды, — ребята потом сняли вместе не один фильм! Над музыкальным оформлением картины работал ученик Дмитрия Шостаковича Вадим Биберган, а на съемочной площадке, курируя ученика, нередко появлялся сам Шостакович!

Кинодебют Чуриковой стал для нее роковым. Она не только получила путевку в кино и была наконец признана, как актриса. Она без памяти влюбилась в импульсивного мечтателя-идеалиста Панфилова. Строить глазки молоденькая звездочка не умела, но со временем поняла: Глеб Анатольевич тоже положил на актрису глаз.

По-настоящему сблизились актриса и режиссер на съемках следующего кинофильма — «Начало». Именно там у них вспыхнули настоящие чувства. Позднее любовь увенчается браком, а у пары родится замечательный сынишка — Иван.

Ни за что

Инна всю жизнь остается не просто любимой женщиной, но главной актрисой и музой для своего мужа. Именно он смог развить ее талант, показать, какой разносторонней и неординарной может быть эта актриса. Именно после нескольких картин этого режиссера Чурикову стали звать и в театр, и в другие, неоднозначные, современные кинофильмы.

Их счастье было бы не полным, если бы у пары не появился ребенок — Иван. Сейчас пара признается: с Иваном слишком часто беседовали о трудностях актерской жизни. Видели артистический талант в сыне, но старались не заострять на нем внимания. Не хотели, боялись, что сын пойдет по их стопам и столкнется с трудностями профессии. Поэтому постарались дать хорошее, но — не актерское образование. Он окончил МГИМО, стал юристом-международником, открыл свой бизнес, а потом все же попробовал себя в роли актера, в отцовском фильме. И всем стало очевидно: он больше без этого не сможет!

Так и случилось. После съемок Иван забросил бизнес и поступил в Лондонскую академию театрального и киноискусства, благо выпускник строгого МГИМО, английский знает в совершенстве. Сейчас он имеет скорее папины, режиссерские амбиции.

В этом году Чурикова и Панфилов будут праздновать золотую свадьбу. Когда Глеб Анатольевич рассказывает о том, почему выбрал сквозной темой всех своих фильмов женщину и ее историю, он ссылается на личный опыт общения с матерью и не забывает об отношениях с Инной. На вопрос, за что он ее любит, отвечает: «Ни за что!» Ведь любовь, она не основана на конкретных данных, она и есть — ни за что.

По инф. Домашний очаг

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