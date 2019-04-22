Любопытненько придумано: наказать чиновника можно будет СМС-кой

Министерство экономического развития РФ подготовило приказ о новом порядке оценки работы руководителей территориальных органов власти и региональных ПФР, фондов соцстрахования и обязательного медстрахования, а также глав многофункциональных центров (МФЦ).

В документе, который цитируют «Известия», предусматривается премирование или увольнение указанных сотрудников в зависимости от качества госуслуг, которые возглавляемые ими ведомства оказывают населению. Приказ МЭР вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Гражданам предложат оценивать уровень предоставленного сервиса по пятибалльной шкале, при этом оценки от 1 до 3 баллов будут считаться отрицательными, а 4-5 балов — положительными. По итогам года уровень удовлетворенности россиян качеством оказанных госуслуг должен составить не менее 85-90%. В противном случае чиновников ждет дисциплинарное взыскание.

Оценки будут выставляться по SMS после оказания услуги. Ответ на вопрос для граждан будет бесплатным, а если получатель госуслуг его не даст, ему дополнительно перезвонят.

Приказ Минэкономразвития предусматривает несколько критериев качества оказания госуслуг: время предоставления, продолжительность ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудников, комфорт в помещении и доступность информации о сервисе.

Кроме того, МЭР рекомендует центральным аппаратам федеральных органов исполнительной власти и фондов создать у себя структурные подразделения для контроля качества оказываемых госуслуг.

...Естественно, нововведение можно только приветствовать: все, что поможет минимизировать пренебрежение и хамство чиновников - на благо! Тем более, что возможность поставить чиновнику оценку - будет бесплатной для нас... Но есть подозрение, что они обязательно какую-нибудь хитрость (фальшивые СМС-ки?) придумают. Интересно понаблюдать - как будут выкручиваться?

Polit.ru

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