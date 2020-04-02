Лекарства теперь можно купить онлайн. Чиновники разрешили

Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий продавать лекарства через интернет. Препараты, на которые нужен рецепт от врача, тоже можно будет продавать онлайн, но только до конца 2020 года.

Аптеки и аптечные сети смогут продавать безрецептурные лекарства. На них же возложена ответственность за качество препаратов.

Лекарства, которые отпускают по рецепту, можно будет продавать онлайн в условиях ЧС или «при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Через интернет нельзя будет купить наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.

Президент РФ Владимир Путин указом разрешил дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Об этом он заявил 17 марта на совещании с членами кабмина. Одновременно Путин потребовал ужесточить ответственность за продажу не лицензированных лекарств и контрафакта.

«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — уточнил президент.

Проект закона о продаже безрецептурных препаратов через интернет был внесен правительством в Государственную думу в 2017 году. К 2019 году документ прошел первое чтение.

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Polit.ru

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