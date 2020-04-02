Лекарства теперь можно купить онлайн. Чиновники разрешили

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий продавать лекарства через интернет. Препараты, на которые нужен рецепт от врача, тоже можно будет продавать онлайн, но только до конца 2020 года.
Аптеки и аптечные сети смогут продавать безрецептурные лекарства. На них же возложена ответственность за качество препаратов.
Лекарства, которые отпускают по рецепту, можно будет продавать онлайн в условиях ЧС или «при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».
Через интернет нельзя будет купить наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.
Президент РФ Владимир Путин указом разрешил дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Об этом он заявил 17 марта на совещании с членами кабмина. Одновременно Путин потребовал ужесточить ответственность за продажу не лицензированных лекарств и контрафакта.
«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — уточнил президент.
Проект закона о продаже безрецептурных препаратов через интернет был внесен правительством в Государственную думу в 2017 году. К 2019 году документ прошел первое чтение.
Как и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса, знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила уйти в самоизоляцию на фоне эпидемии коронавируса. Карантин у балерины проходит в шикарном особняке в Подмосковье.
В Москве подсчитали, что еще примерно 25 тысяч россиян изъявили желание вернуться на родину из-за обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса и мерами по карантину и закрытию границ. Ранее в Россию прилетели уже около 150 тысяч соотечественников.
Сейчас, как можно заметить, процветает разноплановая интернет-торговля. В сети, кажется, можно купить всё что угодно: косметику и бытовую технику, мебель и спортивные товары, одежду и игрушки, книги и продукты питания, ювелирные изделия и строительные материалы. Наблюдая все это, может возникнуть идея тоже открыть свой интернет-магазин. Идея-то есть, а вот как это сделать в реальности? Тут существуют определенные алгоритмы.
В Европе по данным на 1 апреля от коронавируса COVID-19 скончались более 30 тыс. человек, почти половина из них — в Италии. А в целом в мире число зараженных приближается к миллиону человек. Рассказываем, что происходит в разных странах мира во время губительной пандемии.
Кто не помнит группу «Белый орел», которая в свое время покорила сердца миллионов меломанов. Их песню «Как упоительны в России вечера» до сих пор крутят на отечественном радио. Бизнесмена, который начал свою музыкальную карьеру, когда ему просто нужны были новые впечатления, Владимира Жечкова знают все, но вот о его жизни вне сцены мало кому известно. Историю вокалиста рассказывает портал TUT.by.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина.
187 лет, 2 апреля 1833 года, назад было впервые опубликовано полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина. До этого роман в стихах, как его назвал сам автор, выходил отдельными главами, чем был очень доволен издатель писателя, думающий о капитале.
Родители осужденных по делу «Сети» попросили отпустить их детей из СИЗО под домашний арест из-за распространения коронавирусной инфекции. Они отправили обращения президенту РФ, в Генпрокурору, Следственный комитет, ФСИН и уполномоченному по правам человека.
Волна опасений снова охватила Британию: как сообщает газета The Sun, коронавирус нашли у камердинера Её Величества королевы Елизаветы II. Источник, приближенный к королевской семье, рассказал, что заболевший занимал весьма высокую должность и ежедневно контактировал с хозяйкой Букингемского дворца.
В Москве и Подмосковье в ближайшее время запустят систему, позволяющую следить за перемещениями жителей во время самоизоляции. Никаких "бумажек" не будет: население агломерации сможет пользоваться электронными метками. И никаких блокпостов между Москвой и Подмосковьем вопреки слухам не будет: власти соседних регионов продолжат бороться с вирусом сообща.
В Польше во время проведения реставрационных работ в одной из церквей был обнаружен небольшой серебряный саркофаг. Его анализ показал, что он содержит мощи святой Ядвиги Силезской, которые более двух столетий считались пропавшими.
Эксперты из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в долине Сены на севере страны обнаружили небольшой некрополь, возраст которого составляет около 7000 лет.
Семья Брукс из Великобритании на себе испытала всю опасность коронавирусной пандемии. Двое членов их семьи скончались от инфекции, а после похорон коронавирусом заболели практически все оставшиеся в живых родственники.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.