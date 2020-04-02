ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи
2020-03-08-15-00-16
Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.

Лекарства теперь можно купить онлайн. Чиновники разрешили
По инф. polit.ru   
02 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий продавать лекарства через интернет. Препараты, на которые нужен рецепт от врача, тоже можно будет продавать онлайн, но только до конца 2020 года.

Лекарства теперь можно купить онлайн. Чиновники разрешили

Аптеки и аптечные сети смогут продавать безрецептурные лекарства. На них же возложена ответственность за качество препаратов.

  • Лекарства, которые отпускают по рецепту, можно будет продавать онлайн в условиях ЧС или «при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».
  • Через интернет нельзя будет купить наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.

Президент РФ Владимир Путин указом разрешил дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Об этом он заявил 17 марта на совещании с членами кабмина. Одновременно Путин потребовал ужесточить ответственность за продажу не лицензированных лекарств и контрафакта.

«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — уточнил президент.

Проект закона о продаже безрецептурных препаратов через интернет был внесен правительством в Государственную думу в 2017 году. К 2019 году документ прошел первое чтение.

  • Еще новости из сферы здравоохранения - по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 