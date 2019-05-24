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Курение — вред, но если без фильтра, то шансы помереть на 30% больше
По инф. rosbalt.ru   
24 Мая 2019 г.
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Если курить сигареты без фильтра, то вероятность смерти увеличивается на 30%. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Южной Каролины, сообщает MedicalXpress.

Курение — вред, но если без фильтра, то шансы помереть на 30% больше

По словам специалистов, курение таких сигарет также повышает риск смерти от рака легких. К онкологическим заболеваниям может привести и курение сигарет с фильтром, предупреждают ученые.

По инф. rosbalt.ru

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