Курение — вред, но если без фильтра, то шансы помереть на 30% больше

Если курить сигареты без фильтра, то вероятность смерти увеличивается на 30%. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Южной Каролины, сообщает MedicalXpress.

По словам специалистов, курение таких сигарет также повышает риск смерти от рака легких. К онкологическим заболеваниям может привести и курение сигарет с фильтром, предупреждают ученые.

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