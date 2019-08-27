Кто же лечить-то будет? Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются доктора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацией с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле сейчас занимается Минздрав и местные власти. Эта резонансная история, выходит, дошла и до Кремля... и дальше, вроде, некуда уже. Кому жаловаться на недуги медицины тем, кто призван лечить людей?
«Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения», – сказал Песков.
Чуть позже прокуратура Свердловской области назначила проверку. Сотрудники надзорного органа выедут на проверку в Нижний Тагил: они хотят поговорить и с врачами, и с руководством больницы, чтобы выяснить обстоятельства нарушения трудовых прав.
22 августа все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. Причиной стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда. Стоит отметить, что это не первое массовое увольнение медиков в Нижнем Тагиле в августе. Ранее заявления об уходе по собственному желанию подали хирурги Демидовской больницы. Врачи также долго время жаловались на тяжелые условия труда и невысокие зарплаты, однако ситуация не менялась.
В начале 2019 года стало известно о том, что укомплектованность российских поликлиник врачами сократилась в сравнении с целевыми показателями, и с 2018 годом в целом.
Согласно материалам, количество врачей в поликлиниках снизилось в 2017-2018 годах до 79% от необходимого. При этом, еще в 2016 году показатель составлял 85,9%.
По прогнозу реализации нацпроекта «Здравоохранение», вернуться к показателю 2016 года удастся лишь к 2021 году.
В доктора просто так не попадают. Это одна из тех профессий, которую человек в основном выбирает раз и на всю жизнь. И какие же нужно было создать условия для работы, если врачи, люди, четко понимающие свое призвание, что они делают и зачем, бегут прочь от любимого дела и ничто их, к сожалению, не останавливает. Значит, не все так гладко в здравоохранении, как иногда преподносится.
Возникают и другие ситуации. Например, жители Владимира 12 августа проводили митинг в защиту местной больницы. Горожане вышли на акцию протеста, чтобы потребовать прекращения реорганизации этого учреждения. По мнению участников, из-за присоединения больницы микрорайона Оргтруда № 7 к горбольнице № 5 они могут лишиться доступной медицинской помощи. Проходила информация об «итальянской забастовке» в Орле, где в «скорой» работают на одну ставку. Иногда где-то людям не хватает лекарств.
В общем, проблем еще многовато и нельзя сказать, что они проходные и несущественные. Но все равно, несмотря ни на что, вера в российское здравоохранение остается. А как же иначе, ведь здоровыми-то хотят быть все. Исключений тут не бывает.
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