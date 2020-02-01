К борьбе с коронавирусом подключился Путин

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Одной из тем совещании была ситуация, связанная с новым китайским коронавирусом. Напомним, эта совершенно новая угроза серьезно пугает все человечество, а на территории России уже появились заболевшие...

Как раз накануне совещания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию с коронавирусом: «Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ». Он добавил, что «угроза действительно сохраняется».

Как в воду глядел - буквально через несколько часов пришло известие о появлении первых заболевших в Забайкалье!

Напомним, с конца прошлого года в Китае возник новый опасный коронавирус, который передается от человека к человеку. Всемирная организация здравоохранения уже признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, в КНР подтверждено 9 тыс. 692 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 213 человек, вылечили 171. Заражения регистрируются и в других странах мира, в России заболевших нет. 30 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке. Это одна из мер для нераспространения нового коронавируса. Ранее Роспотребнадзор начал проверять на коронавирус всех прилетающих в РФ из Китая, приостанавливается железнодорожное сообщение с Китаем, решается вопрос о приостановке авиасообщения.

На уровне правительства РФ создан оперативный штаб по профилактике коронавируса. Его возглавила «социальный» вице-премьер Татьяна Голикова. Китай уже передал России геном вируса, начата работа по созданию вакцины.

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Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.

Как уточняется, студентку с признаками плохого самочувствия заметила вахтерша общежития ТИУ. Женщина изолировала ее, закрыв в одном из помещений, и вызвала скорую помощь.

По некоторым данным, китаянка путешествовала еще с четырьмя молодыми людьми.

Как рассказали РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, эти студенты чувствуют себя хорошо, тем не менее были госпитализированы в Тюменскую областную клиническую инфекционную больницу для проведения диагностики. Анализы взяли и у коменданта общежития.

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В больницу в Калмыкии поступили три человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. На днях они вернулись из Китая, сообщает министерство здравоохранения республики.

«Двое мужчин и женщина в настоящее время госпитализированы с клиническими проявлениями ОРВИ. Они помещены в инфекционный стационар», — отмечено в сообщении. Их анализы направлены в лабораторию в Ставропольский край.

Уточняется, что всего из Китая в Калмыкию вернулись 12 туристов, все они находятся под медицинским наблюдением, передает «Интерфакс».

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По инф. rosbalt.ru

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