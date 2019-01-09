Король отрекся от престола из-за русской красавицы

Новым королем Малайзии 24 января изберут султана штата Паханг, передает The Straits Times. Предыдущий правитель Мухаммад V впервые в истории страны отрекся от престола.

88-летний султан Ахмад Шах планирует отречься от престола по состоянию здоровья, сказано в статье. Султанат возглавит его сын Тенгка Абдулла, которому 59 лет.

Король Малайзии избирается на пять лет национальным Советом правителей.

Мухаммад V стал королем в 2016-м и должен был править до 2021 года. По словам источников, к его отречению привел недавний брак с бывшей «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной, которым были недовольны остальные султаны.

По инф. rosbalt.ru

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