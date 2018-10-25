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Компании Nestle и Cargill обвиняются в использовании детского рабского труда
По инф. rosbalt.ru   
25 Октября 2018 г.
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Федеральный суд в США восстановил судебный иск, в котором было отказано в прошлом году группе истцов из Мали, подававших его против американского филиала швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle SA и компании Cargill. Как напоминает Bloomberg, компании обвинили в содействии рабству на плантациях какао в Африке.

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Так, в материалах суда Сан-Франциско шесть истцов описываются как бывшие дети-рабы, которых якобы похитили и заставили работать на плантациях какао 14 часов в день без оплаты, сообщает РИА Новости. Обвинители хотят привлечь к ответственности компании, способствующие плохому обращению и содержанию их в неволе на плантациях в Кот-ДʼИвуаре.

Соответствующий иск был подан около десяти лет назад, однако в прошлом году суд отказал в его удовлетворении из-за недостатка доказательств.

В суда отметили, что компании «хорошо знали» о распространенности детского рабства в стране. «Nestle и Cargill, вероятно, закрывали глаза на эту практику, чтобы получить выгоду от низких цен», — отмечает агентство.

Филиал Nestle в США заявил после постановления суда, что детский труд неприемлем для компании. Cargill также отвергла обвинения, добавляет Bloomberg.

По инф. rosbalt.ru

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