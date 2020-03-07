В России — шесть новых случаев заражения коронавирусом

В РФ зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все они побывали в Италии.

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Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, установлен, все находятся под медицинским наблюдением. Состояние болеющих удовлетворительное, само заболевание, как сообщается, протекает в легкой форме.

Ранее в России было подтверждено заражение коронавирусом семи человек: это двое граждан Китая (им диагноз был поставлен в конце января, позднее оба выписаны с выздоровлением), один гражданин РФ, вернувшийся из Италии и один гражданин Италии, который учится в петербургском медуниверситете по обмену. Также было известно о трех россиянах, эвакуированных в феврале с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса.

Накануне в Москве был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

6 марта стало известно, что более 60 человек, приехавших в Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, госпитализированы в инфекционную больницу имени С. П. Боткина. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019, по классификации ВОЗ). К настоящему времени число заболевших в КНР достигло примерно 80,5 тыс. человек, вылечились почти 54 тыс. пациентов.

По последним данным, случаи заражения зафиксированы уже в 85 странах, в том числе в России. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире приблизилось к 100 тыс. человек, скончались более 3,2 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения, в связи с быстрой экспансией вируса, повысила оценку его риска на глобальном уровне до «очень высокого».

По количеству заразившихся лидируют Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.

Тем временем из-за распространения коронавируса в РФ были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи и Ялтинский экономический форум. Также стало известно, что откладывается на неопределенный срок проведение Красноярского экономического форума.

Мы отслеживаем всю информацию об этой опасной инфекции, напомним последние заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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