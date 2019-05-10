Каждый четвертый носитель ВИЧ просто не знает о своем диагнозе!

Примерно 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе, сообщает Роспотребнадзор.

Сейчас в мире живет более 36,9 млн человек с диагнозом «ВИЧ» — таковы данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД. О своем положительном ВИЧ-статусе осведомлены 75% инфицированных, остальные — не подозревают о своем состоянии. При этом из-за заболеваний, связанных с ВИЧ и СПИД, умерли более 35 млн человек.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, в конце прошлого года в РФ насчитывалось более 1 млн ВИЧ-инфицированных. По данным на конец декабря умерли 24% зарегистрированных больных, основной причиной смертей был туберкулез.

По инф. rosbalt.ru

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