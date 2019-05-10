ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Каждый четвертый носитель ВИЧ просто не знает о своем диагнозе!
По инф. rosbalt.ru   
10 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Примерно 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе, сообщает Роспотребнадзор.

Сейчас в мире живет более 36,9 млн человек с диагнозом «ВИЧ» — таковы данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД. О своем положительном ВИЧ-статусе осведомлены 75% инфицированных, остальные — не подозревают о своем состоянии. При этом из-за заболеваний, связанных с ВИЧ и СПИД, умерли более 35 млн человек.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, в конце прошлого года в РФ насчитывалось более 1 млн ВИЧ-инфицированных. По данным на конец декабря умерли 24% зарегистрированных больных, основной причиной смертей был туберкулез.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 