"ВИЧ-диссидентство" угрожает здоровью России

"Россия предлагает запретить так называемое отрицание ВИЧ /СПИДа на фоне того, как страна пытается справиться с одной из крупнейших эпидемий в Восточной Европе или Центральной Азии. Российское министерство здравоохранения на этой неделе выдвинуло закон, запрещающий распространение ложной информации о ВИЧ и нацеленный на тех, кто отвергает его существование или ставит под сомнение связь между ВИЧ и СПИДом и возможностью медицины лечить эту болезнь", - сообщает The Guardian.
"Десятки тысяч россиян подписаны на онлайн-форумы, посвященные отрицанию общепринятых научных знаний о ВИЧ. Сообщения о "ВИЧ-диссидентах", которые в последнее время скончались от осложнений или отказались лечить своих детей от этой болезни, попали в заголовки национальных газет(...) Российские законодатели дали понять, что поддержат законопроект", - говорится в статье.
"По официальным оценкам, до 1,2 млн россиян заражены ВИЧ, и в 2018 году было зарегистрировано еще 100 тыс. новых случаев заболевания. Лишь около трети людей, зараженных вирусом, получают антиретровирусную терапию (АРТ), серию препаратов, используемых для сдерживания распространения вируса в организме", - передает издание.
"Несмотря на то, что отрицание ВИЧ остается незначительным движением, в последние месяцы оно привлекло значительное внимание общественности", - пишет The Guardian, напоминая, что в апреле сообщалось, что в Сибири умерли две женщины, которые отказались от лечения, причем одна из них, известная активистка из Иркутской области, отказалась от лечения своего ребенка, который также был ВИЧ-положительным. Другая женщина в Иркутске была осуждена за халатность за отказ от лечения своей четырехмесячной дочери, которая умерла от осложнений от СПИДа в 2018 году.
"Движение широко представлено в социальных сетях. Популярная группа в социальной сети "ВКонтакте" под названием "ВИЧ СПИД - величайшая мистификация XX века" насчитывает более 16 тыс. подписчиков", - сообщается в публикации.
"Россия заявила, что к 2020 году хочет достичь уровня лечения 90% , но этого показателя вряд ли удастся достичь, - отмечает газета. - Некоторые защитники гражданского общества, работающие в сфере профилактики ВИЧ, со скепсисом оцениваю то, насколько эффективным будет закон для увеличения числа россиян, принимающих антиретровирусные препараты".
Основная проблема "заключается не в том, что люди отказываются от лечения, а в том, что среди наиболее уязвимых людей, среди наркоманов, не ведется информационной работы, - считает Аня Саранг, глава московской НПО "Фонд Андрея Рылькова", который выступает за гуманную наркополитику. - Им не оказывают никакой поддержки, нет программ заместительной метадоновой терапии, поэтому людям трудно стабилизировать свою жизнь и начать лечение АРТ".
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