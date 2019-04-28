Кариес в детстве чреват проблемами с сердцем в старшем возрасте

Если человек в детстве часто страдал от инфекций полости рта, у него возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые Хельсинкского университета и Центральной университетской больницы Турку, передает Yle.

Медики на протяжении 27 лет изучали связь перенесенных в детстве инфекционных заболеваний полости рта и атеросклероза.

В итоге выяснилось, что именно кариес и пародонтит, многократно перенесенные в детстве, являются причинами, из-за которых возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. Других деталей специалисты не приводят, но советуют родитялем уделять особое внимание профилактическим мероприятиям и гигиене ротовой полости детей.

А ваши дети заботятся о здоровье зубов ваших внуков?

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ