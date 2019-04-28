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Кариес в детстве чреват проблемами с сердцем в старшем возрасте
По инф. rosbalt.ru   
28 Апреля 2019 г.
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Если человек в детстве часто страдал от инфекций полости рта, у него возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые Хельсинкского университета и Центральной университетской больницы Турку, передает Yle.

Если человек в детстве часто страдал от инфекций полости рта, у него возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Медики на протяжении 27 лет изучали связь перенесенных в детстве инфекционных заболеваний полости рта и атеросклероза.

В итоге выяснилось, что именно кариес и пародонтит, многократно перенесенные в детстве, являются причинами, из-за которых возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. Других деталей специалисты не приводят, но советуют родитялем уделять особое внимание профилактическим мероприятиям и гигиене ротовой полости детей.

А ваши дети заботятся о здоровье зубов ваших внуков?

По инф. rosbalt.ru

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