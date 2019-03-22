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Калужский губернатор пытается встроить святые мощи в "маркетинг культурных ценностей"
По инф. rosbalt.ru   
22 Марта 2019 г.
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил выставлять в художественном музее Калуги православные святыни, чтобы увеличить посещаемость культурных учреждений. Об этом он заявил, выступая в заксобрании с отчетом по деятельности регионального правительства в минувшем году.

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«Что касается посещение музеев. Я не могу понять: когда прихожу в художественный музей и вижу там выставленные шедевры на различных тематических выставках отдельных авторов, один-два-три человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск (настоятель Мещовского Свято-Георгиевского мужского монастыря — прим.ред.) звоню: «Слушай, у тебя там мощей много. Давай, может быть, когда выставка открывается, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может, заодно картинки посмотрят», — цитирует слова Артамонова Regnum.

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По инф. rosbalt.ru

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