Как избавиться от стресса за 20 минут? Просто котика на руки взять

Избавить человека от стресса всего за 20 минут может кошка. Ее нужно взять на колени, гладить и чесать за ушком, советуют американские ученые.

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Специалисты провели эксперимент, в ходе которого разделили добровольцев на четыре группы: участники первой гладили котов, второй — наблюдали за этим процессом. Добровольцы из третьей группы разглядывали фото кошек, а четвертая группа ничего не делала.

Еще от стресса могут помочь такие простые вещи, как объятия и прогулки. Об этом наши заголовки ниже:

Спустя 20 минут эксперты обнаружили в крови участников первой и второй групп значительное снижение количества кортизола, который называют гормоном стресса. То есть участники, которые имели контакт с кошками или находились рядом и наблюдали за животными, улучшили свое эмоциональное самочувствие. У остальных показатели были без изменений.

По инф. rosbalt.ru

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