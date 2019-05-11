«Как стальные канаты» или как сберечь свои нервы

«Хватит нервничать, нервные клетки не восстанавливаются», — говорили нам с детства родители. «Все болезни от нервов», — вторили им ученые и врачи. И действительно, одна из главных проблем современного мира — это постоянный стресс, который каждый день испытывают на себе люди. Поэтому сейчас так важно уметь сохранять в себе невозмутимость. Таким образом, одним из главных козырей человека постепенно стали стрессоустойчивость и «железные нервы». Давайте изучим несколько нехитрых правил, которые помогут держать себя в правильной «нервной форме».

Как сберечь нервы?

Итак, 5 простых правил для сохранения душевного спокойствия:

Избегайте серьезных конфликтов. Когда «запахло жареным», не лезьте на рожон. Всегда лучше уйти от неприятного общения, которое сулит вам только нервное расстройство.

Когда «запахло жареным», не лезьте на рожон. Всегда лучше уйти от неприятного общения, которое сулит вам только нервное расстройство. Умейте вовремя остановиться. Если уйти от разговора или неприятной ситуации не получилось, то важно взять себя в руки, ведь сгоряча можно сделать много лишнего. В таком случае выдержите паузу, несколько раз глубоко вдохните и выдохните, продолжайте беседу с «холодной» головой.

Если уйти от разговора или неприятной ситуации не получилось, то важно взять себя в руки, ведь сгоряча можно сделать много лишнего. В таком случае выдержите паузу, несколько раз глубоко вдохните и выдохните, продолжайте беседу с «холодной» головой. Физическая активность. Важно всегда давать выход негативной энергии, если таковая появилась. Легкая прогулка перед сном, уборка квартиры, сражение с вредителями на грядках, окучивание картошки и подвязка деревьев как нельзя лучше подойдут для этого.

Важно всегда давать выход негативной энергии, если таковая появилась. Легкая прогулка перед сном, уборка квартиры, сражение с вредителями на грядках, окучивание картошки и подвязка деревьев как нельзя лучше подойдут для этого. Заведите хобби. Каждому человеку обязательно на время «выходить в астрал». Ведь именно там мы гарантировано получаем необходимое спокойствие. Главное, чтобы занятие соответствовало вашим интересам и на время забирало вас от мира. А что это будет — тихие посиделки с удочкой на берегу реки, вязание, решение судоку, увлекательное чтение или прогулки по живописным местам, — решать вам.

Каждому человеку обязательно на время «выходить в астрал». Ведь именно там мы гарантировано получаем необходимое спокойствие. Главное, чтобы занятие соответствовало вашим интересам и на время забирало вас от мира. А что это будет — тихие посиделки с удочкой на берегу реки, вязание, решение судоку, увлекательное чтение или прогулки по живописным местам, — решать вам. Не нервничайте по пустякам. Самый сложный, но действенный совет. Как правило, мы привыкли начинать переживать по самым банальным поводам. И важно, наконец, понять: следует перестать накручивать себя лишний раз, ведь от этого будет только хуже.

«Нервные советы»: как вернуться в спокойное русло?

Если удержаться было невозможно и вы все же перенервничали, важно быстро вернуться в спокойное эмоциональное состояние. Самые эффективные, практические советы для этого (осторожно, проверено на себе):

Выдохните, посчитайте до 10. Обычная дыхательная гимнастика хорошо помогает сбросить первичное напряжение.

Выпейте успокоительный чай, легкие седативные. Все мы знаем самые известные препараты из этой серии: ромашковый чай, валерьянка или настойка пустырника.

Не держите все в себе, обязательно выговоритесь. Никогда не стоит держать все эмоции внутри. Но и превращаться в ходячую машину по выплеску негатива также не нужно.

Произведите эмоциональную разрядку, смену обстановки. Смена обстановки гарантировано поможет переключиться с вашей проблемы на что-то другое: отправляйтесь в санаторий, совершите поездку к морю, съездите на дачу или навестите друга, который живет в другом городе.

Выпейте сухого красного вина (не более 100 мл).

Нервы ни к черту — высокий риск эмоционального выгорания

Таким образом, главное правило для любителей понервничать — уметь вовремя остановиться. Переключайтесь на увлекающее вас занятие, выгоняйте стресс физическими упражнениями, не забывайте устраивать хорошую «эмоциональную чистку» и пить успокоительный чай (лучше без сладостей). И помните: лучше болезнь предотвратить, чем потом ее лечить. Да-да, и тут мы говорим о заболеваниях нервной системы. Так что не нервничайте по пустякам, не держите все в себе и самое главное, будьте здоровы!

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ