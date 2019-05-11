«Как стальные канаты» или как сберечь свои нервы

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«Хватит нервничать, нервные клетки не восстанавливаются», — говорили нам с детства родители. «Все болезни от нервов», — вторили им ученые и врачи. И действительно, одна из главных проблем современного мира — это постоянный стресс, который каждый день испытывают на себе люди. Поэтому сейчас так важно уметь сохранять в себе невозмутимость. Таким образом, одним из главных козырей человека постепенно стали стрессоустойчивость и «железные нервы». Давайте изучим несколько нехитрых правил, которые помогут держать себя в правильной «нервной форме».
Как сберечь нервы?
Итак, 5 простых правил для сохранения душевного спокойствия:
- Избегайте серьезных конфликтов. Когда «запахло жареным», не лезьте на рожон. Всегда лучше уйти от неприятного общения, которое сулит вам только нервное расстройство.
- Умейте вовремя остановиться. Если уйти от разговора или неприятной ситуации не получилось, то важно взять себя в руки, ведь сгоряча можно сделать много лишнего. В таком случае выдержите паузу, несколько раз глубоко вдохните и выдохните, продолжайте беседу с «холодной» головой.
- Физическая активность. Важно всегда давать выход негативной энергии, если таковая появилась. Легкая прогулка перед сном, уборка квартиры, сражение с вредителями на грядках, окучивание картошки и подвязка деревьев как нельзя лучше подойдут для этого.
- Заведите хобби. Каждому человеку обязательно на время «выходить в астрал». Ведь именно там мы гарантировано получаем необходимое спокойствие. Главное, чтобы занятие соответствовало вашим интересам и на время забирало вас от мира. А что это будет — тихие посиделки с удочкой на берегу реки, вязание, решение судоку, увлекательное чтение или прогулки по живописным местам, — решать вам.
- Не нервничайте по пустякам. Самый сложный, но действенный совет. Как правило, мы привыкли начинать переживать по самым банальным поводам. И важно, наконец, понять: следует перестать накручивать себя лишний раз, ведь от этого будет только хуже.
«Нервные советы»: как вернуться в спокойное русло?
Если удержаться было невозможно и вы все же перенервничали, важно быстро вернуться в спокойное эмоциональное состояние. Самые эффективные, практические советы для этого (осторожно, проверено на себе):
- Выдохните, посчитайте до 10. Обычная дыхательная гимнастика хорошо помогает сбросить первичное напряжение.
- Выпейте успокоительный чай, легкие седативные. Все мы знаем самые известные препараты из этой серии: ромашковый чай, валерьянка или настойка пустырника.
- Не держите все в себе, обязательно выговоритесь. Никогда не стоит держать все эмоции внутри. Но и превращаться в ходячую машину по выплеску негатива также не нужно.
- Произведите эмоциональную разрядку, смену обстановки. Смена обстановки гарантировано поможет переключиться с вашей проблемы на что-то другое: отправляйтесь в санаторий, совершите поездку к морю, съездите на дачу или навестите друга, который живет в другом городе.
- Выпейте сухого красного вина (не более 100 мл).
Нервы ни к черту — высокий риск эмоционального выгорания
Таким образом, главное правило для любителей понервничать — уметь вовремя остановиться. Переключайтесь на увлекающее вас занятие, выгоняйте стресс физическими упражнениями, не забывайте устраивать хорошую «эмоциональную чистку» и пить успокоительный чай (лучше без сладостей). И помните: лучше болезнь предотвратить, чем потом ее лечить. Да-да, и тут мы говорим о заболеваниях нервной системы. Так что не нервничайте по пустякам, не держите все в себе и самое главное, будьте здоровы!
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