Исследование: как "пенсионная повышка" скажется на бедности в России?

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок подготовили доклад «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности».

По их оценке, пенсионная реформа не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом — но будет способствовать росту численности бедных россиян предпенсионного возраста.

В докладе говорится, что в течение первых двух лет переходного периода реформы (2019-2020) уровень бедности снизится на 0,5 процентных пункта — с 13,1% до 12,6% — в связи с тем, что в это время повышение пенсионного возраста затронет небольшое число россиян, а узаконенный размер индексации пенсий будет наиболее высоким.

Эксперты РАНХиГС перечислили основные факторы, способные повлиять на уменьшение числа живущих в бедности граждан России, — рост экономики и зарплат, а также обещанное руководством страны повышение пенсий на 1,4-2 процентных пункта сверх инфляции.

Кроме того, авторы доклада верят в эффективность компенсационных мер — таких как льгота по выходу на пенсию для россиян, достигающих пенсионного возраста в 2019 и 2020 годах, сохранение налоговых и социальных льгот для предпенсионеров и др.

Экономисты выразили уверенность в том, что без пенсионной реформы уровень бедности в стране мог бы за 2019-2021 годы снизиться дополнительно на 0,1-0,2 процентных пункта.

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Напомним, что необходимость преодоления бедности в России признается властями как одна из приоритетных задач.

Напомним также, что при проведении в жизнь повышения пенсионного возраста одним из аргументов властей было, как раз, снижение бедности вышедших на пенсию людей. Как видим, описаное выше исследование не подтверждает ожиданий какого-либо радикального улучшения ситуации.

Также стоит вспомнить, что при обсуждении "пенсионной повышки" - против нее раздавались не только стоны и проклятия, но и вполне спокойные аргументы серьезных экономистов. Власть их не услышала.

Так что время расставляет все по своим местам: кто был прав и кого надо было слушать. Только теперь это никому особо не интересно: ведь нужное властям решение "продавлено", а народ... народ, как положено, "безмолвствует".

Polit.ru

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