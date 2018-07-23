Ирина Аллегрова: "Императрица" – это в прошлом

66-летняя Ирина Аллегрова теперь выходит на сцену только по праздникам – артистка, которая уже 11 лет на пенсии, решила сполна насладиться заслуженным отдыхом. Впрочем, на одну пенсию звезде жить не хочется, поэтому она задумалась о собственном бизнесе.
Императрица была с приветом
Первый после длительного перерыва концерт Аллегрова дала на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Зрители по звезде соскучились и заполнили трехтысячный зал полностью.
– Шутить, дурачиться, веселиться и хулиганить можно со многими, а я хочу, чтобы со мной вы задумались о жизни, – заявила «императрица». – Может, женщинам станет легче. Они сидят в зале, видят, что у кого-то происходит похожее, и думают: «Как хорошо, что не только у меня такое в жизни».
От платьев с глубокими декольте и корсетов Аллегрова отказалась. Сегодня певица делает ставку исключительно на песни. Они у нее изменились: стали более тяжелыми, но главный лейтмотив – любовь – остался.
– Страшно вспомнить свой первый сольный концерт: петь особо нечего было, – пустилась в воспоминания звезда. – Хорошо, что тогда можно было дать афишу с фамилией артиста – и народ шел. Сначала я пела тридцать – сорок минут, потом потихонечку хиты стали набираться. Но мой путь открыла одна песня: я ее взяла, как флаг в руки, дрожа, и пошла к вам. То ли время такое было, то ли до сих пор у каждой девчонки есть свой «Странник». Эта песня сразу стала народной. Я-то поздно стала народной, а песня – сразу.
Аллегрова предложила спеть «Странника» зрителям. Пока те пели, Ирина не могла сдержать эмоций. Кажется, еще чуть-чуть – и расплачется. С возрастом звезда стала сентиментальной.
– Многие исполнители говорят: «Ах, это моя старая песня!» – продолжила звезда. – Я не могу ни одну из своих назвать старой, потому что молодняк ее поет!
Если «Странника» Аллегрова еще поет, то от «Императрицы», «Стерв» и «Младшего лейтенанта» решила отказаться. И просьбы зрителей на нее не действуют. В Витебске звезду упрашивали спеть «Императрицу». Но она ее так и не исполнила.
– Не пойму, почему мои слова про сумасшедшинку связались с императрицей, – неожиданно заявила звезда. – Хотя да, она была с приветом. Но «Императрица» – это в прошлом.
«Старость не радость»
Аллегрова призналась, что уже перестала болезненно реагировать на сплетни о себе.
– Недавно пустили слух, что якобы живу в Италии, – говорит звезда. – Я туда езжу отдыхать. И давно, кстати, там не была. Вторая сплетня – что открыла в Италии пекарню с кондитерской. Здесь бы что-то открыть, чтобы пять копеек к пенсии было.
Более детально о бизнесе Аллегрова рассказывать не стала. Пару лет назад Ирина зарегистрировала свой товарный знак, мечтала об именной сети пиццерий. Но пока дело до этого так и не дошло.
После одного из хитов спустилась в зал. Правда, так бегать между рядами, как раньше, не смогла: возраст дает о себе знать.
– Дайте отдышаться. Старость не радость! – заявила звезда, а спустя время продолжила: – Я такая смелая по одной простой причине: мне все равно, что и кто обо мне подумает. Мой возраст и состояние души позволяют говорить все, что я хочу. Я не кричу с трибун, не хожу на ток-шоу. Не люблю вякать языком просто так. Вот такая я ненормальная.
В конце зрители провожали Аллегрову стоя. А сама звезда призывала жить, верить и не терять любовь.
– Много любящих людей по недоразумению теряют друг друга, – заявила певица. – Прежде чем сказать друг другу «до свидания», подумайте хорошенько! В жизненной суете мы забываем остановиться, оглядеться вокруг себя и понять, что же главное в жизни.
Источник: sobesednik.ru
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