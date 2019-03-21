Григория Лепса не хотят пускать в Литву: больно опасен!

Литовские парламентарии призвали министров внутренних и иностранных дел создать список исполнителей, которым запретят въезд в страну. В частности, они потребовали включить в него Григория Лепса.

Согласно сообщению на сайте Сейма, инициаторами выступили депутаты ​оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и кандидат в президенты Ингрида Шимоните. По их мнению, в страну нельзя пускать и организовывать концерты исполнителям, поддержавшим «агрессивную внешнюю политику» России или других государств.

По словам Ажубалиса, визиты Григория Лепсверидзе​ и других исполнителей в Литву должны оцениваться через «призму национальной и информационной безопасности».

Парламентарии напомнили, что в 2013 году против Лепса были введены санкции США. Штаты запретили ему въезд в страну. Вашингтон обвинил певца в связи с преступной группой «Братский круг». В 2016 году ему отказали в визе в Великобританию, а в 2018 году певца не пустили в Израиль, добавили депутаты.

По инф. rosbalt.ru

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